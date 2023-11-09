Рабочую неделю предложили сократить в России

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час - с 40 до 39 часов. Документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, Распространяя ее действие на все дни предшествующие выходным», - указали в пояснительной записке.

В законопроекте отметили, что люди находятся на работе более 40 часов в неделю, с учетом времени, которое тратится на дорогу. А некоторые работодатели увеличивают объемы работы, но не увеличивают штат сотрудников.

По слова автора инициативы, члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрата Гибатдинова, идея сделать пятницу сокращенным днем поможет снизить чрезмерную нагрузку среди работников, а также даст возможность создать новые рабочие места.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставить многодетным семьям дополнительные выходные.