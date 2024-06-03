Рабочую неделю для женщин сократят в России

Авторами инициативы стала группа парламентариев во главе с депутатом Леонидом Слуцким.

«Предусматривается сокращение на один час в неделю рабочего времени для женщин, которые имеют двух и более детей в возрасте до 18 лет. Всего в неделю время их работы составит 39 часов», - отметили депутаты.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена в том случае, если меньшая продолжительность недели сотрудника уже не предусмотрена иными законами.

Авторы инициативы призвали создать женщинам в России возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную физическую и эмоциональную нагрузку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил возродить умирающие деревни России.