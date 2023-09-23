Рабочая группа нашла несоответствия в передаче Крыма в состав УССР
Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма УССР ссылался на документ, которого на самом деле не было. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Рабочая группа подготовила запрос в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции страны советского закона 1954 года о передаче Крыма Украине в составе СССР. По словам Трофимова, группа изучила архивы и не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.
«Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», - отметил депутат.
По его словам, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма и не утверждал новые границы республик. Он просто утвердил указ своего президиума, в основе которого, вопреки всем конституционным процедурам, лежал несуществующий документ, добавил Трофимов. Он также отметил, что вопрос о передаче Крыма не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР.
«Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», - заключил депутат.
Ранее депутат Иван Шонус в ответ на атаки Крыма со стороны ВСУ процитировал отрывок из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Он напомнил, что народ полуострова сделал свой выбор.