Рабочая группа нашла несоответствия в передаче Крыма в состав УССР

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Рабочая группа подготовила запрос в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции страны советского закона 1954 года о передаче Крыма Украине в составе СССР. По словам Трофимова, группа изучила архивы и не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик.

«Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось», - отметил депутат.

По его словам, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма и не утверждал новые границы республик. Он просто утвердил указ своего президиума, в основе которого, вопреки всем конституционным процедурам, лежал несуществующий документ, добавил Трофимов. Он также отметил, что вопрос о передаче Крыма не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР.

«Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», - заключил депутат.

Ранее депутат Иван Шонус в ответ на атаки Крыма со стороны ВСУ процитировал отрывок из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Он напомнил, что народ полуострова сделал свой выбор.