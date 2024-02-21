21 февраля 2024, 09:32

Qiwi банку запретили проводить операции в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi Банка. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Qiwi Банк», - указали в ЦБ.

Ранее Группа Qiwi решила продать российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и совершить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей. Главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов покинул должность, но продолжил руководить российским бизнесом.

Летом 2023 года группа провела реструктуризацию и объединила российские активы под местное юрлицо. Под него перевели активы компаний Rowi, RealWeb, а также «Киви Финанс».

Банки Россия Центробанк
21 февраля 2024, 09:23
Заваленную снегом сову спасли в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели в городе Краснокамске Пермского края освободили сову из-под снега. Они заметили животное случайно во время пожарно-тактических учений, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Взгляд из сугроба привлек огнеборцев МЧС России. Незапланированную спасательную операцию отработали оперативно», - отчитались в ведомстве.

Сову отвезли в ветеринарную клинику.

В МЧС отметили, что спасателям важна каждая жизнь.

Ранее спасатели вызволили 15 животных из дома с частично обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону. Они эвакуировали через окна 12 кошек, собаку, хомяка и ящерицу. Чтобы добраться до квартир на высоких этажах, пришлось спилить деревья. Собака провела взаперти шесть дней.

Кроме того, в январе жители Нижневартовска помогли псу, у которого не было лап , выбраться из сугроба. Животное доставили к ветеринарам. Собака быстро отогрелась и стала есть самостоятельно. Люди предположили, что ее сбили на трассе и бросили на обочине.

Пермский край Спасатели МЧС РФ Собаки Животные
21 февраля 2024, 09:09
Запертой в больнице Копейска сироте после реакции прокуратуры нашли няню
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Двухлетнюю девочку в больнице Копейска вопреки правилам оставили без присмотра. После огласки к сироте приставили сопровождающего медика. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба Минсоцотношений Челябинской области.

«Считаем ситуацию недопустимой. К ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», - заявил представитель министерства.

В педиатрическом отделении больницы нарушили правила получения медпомощи детьми, оставшимися без попечения родителей. По информации Минсоцотношений, до четырех лет с такими пациентами должен находиться медик, но его не назначили.

Девочка лежала в больнице в микрорайоне Потанино, на обращение с ней пожаловались другие пациенты. По их словам, ребенка закрыли в палате без присмотра и никого не пускали, в том числе родителей других детей. Журналисты выяснили, что девочку привезли из дома малютки - ее изъяли у пьющей матери. Прокуратура Челябинской области устроила проверку.

В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада. Ее отец в разговоре с «360» обвинил воспитателя в недосмотре.

Дети Челябинская область Прокуратура РФ Больницы Сироты
21 февраля 2024, 03:17
Стало известно, обладатели какой группой крови чаще становятся миллионерами
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Ученые выяснили, что обладатели четвертой группы крови имеют больше всех шансов на быстрое достижение богатства. Об этом сообщило издание Newsinfo.

В материале сказано, что люди с четвертой группой отличаются высокой настойчивостью и целеустремленностью, им проще найти мотивацию для достижения поставленных целей. Зачастую они становятся состоятельными в разных областях. При этом только 5% населения обладают такой группой крови.

Носители третьей группы недалеко ушли от обладателей четвертой. Такие люди - упорные и усердные, ценят заработанные своим трудом вещи. Эти качества помогают им в продвижении по карьерной лестнице и в улучшении финансового положения.

Обладатели первой группы крови хороши в гуманитарных науках, склонны к творческой работе, что приносит им хороший заработок. Также эти люди психологически устойчивы.

Вторая группа крови часто встречается у тех, кто занимается точными науками и отличается хорошими аналитическими способностями. Они становятся педагогами, программистами и учеными.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови увеличивает продолжительность жизни. По их данным, носители первой группы меньше всего подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые Наука
20 февраля 2024, 23:02
Центр «Маяк» и путешествия по стране. Разуваева рассказала о жизни молодежи из новых регионов
Читайте нас в: Google Новости
Молодые люди из новых регионов России активно принимают участие в проектах Росмолодежи. Об этом заявила глава федерального агентства Ксения Разуваева в беседе с «360».

Она отметила, что в новых регионах сформировали полноценные команды от организации, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей занимают ведущие позиции в конкурсах и программах Росмолодежи.

«Мы создаем инфраструктуру, уже запущен отдельный большой молодежный центр в ЛНР и в самом Луганске. Сейчас открываются молодежные центры, их будет восемь открыто до конца текущего года - такие молодежные пространства, которые позволяют молодым людям объединяться в команды, придумывать проекты и получать все те возможности, которые в стране есть», - рассказала Разуваева.

Также глава Росмолодежи раскрыла подробности о новом образовательном центре «Маяк» в Запорожской области. По ее словам, там идет активная стадия ремонта и строительства новых пространств. Уже в 2024 году центр запустят, он станет точкой притяжения всех четырех новых российских регионов.

Две столицы - одна семья В 2024 году молодежными столицами выбрали сразу два города - Москву и Владивосток. Как рассказала Разуваева, это имеет символическое значение. В конце прошлого года провели большой конкурс за название молодежной столицы, в него включили все регионы России, более миллиона человек приняли участие в голосовании. В итоге в лидеры выбились Москва и Владивосток с очень небольшим разрывом.

«Организационным комитетом было принято решение о том что у нас будет не одна молодежная столица, а сразу две. Это очень символично, потому что у нас год семьи, а семья это всегда не один. <…> Важную роль играет в нашей работе принцип „мы вместе“, поэтому объединение усилий двух таких разных городов, которые с двух сторон обнимают нашу страну», - заявила она.

Также Росмолодежь открыла большую программу путешествий по стране. Ее ключевыми участниками стали жители присоединенных к РФ территорий. Организация отдельно возит по разным городам группы ребят из новых регионов, в том числе и детей.

Семья Россия конкурсы

Новости по теме