Qiwi банку запретили проводить операции в России

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«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Qiwi Банк», - указали в ЦБ.

Ранее Группа Qiwi решила продать российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и совершить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей. Главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов покинул должность, но продолжил руководить российским бизнесом.

Летом 2023 года группа провела реструктуризацию и объединила российские активы под местное юрлицо. Под него перевели активы компаний Rowi, RealWeb, а также «Киви Финанс».