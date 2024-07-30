Пятиклассница с двойным гражданством пропала в Петербурге после прогулки по «Галерее»

Журналисты выяснили, что у девочки есть гражданство России и Эстонии. Школьница учится дистанционно в частном учебном заведении и школе искусств. В воскресенье пятиклассница отпросилась у матери на прогулку с подругой по торгово-развлекательному центру «Галерея», но в обозначенное время домой не вернулась.

Самостоятельно найти дочь в ТРЦ женщина не смогла и обратилась в полицию. Девочка позвонила матери на следующий день и заявила, что не хочет возвращаться домой, поэтому останется у подруги. После этого школьница перестала выходить на связь.

Полиция начала поиски школьницы. Среди примет правоохранители указали рост 158 сантиметров, черные волосы до плеч, зеленоватые глаза. Пропавшая носила черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Тех, кто знает местонахождение девочки попросили сообщить в правоохранительные органы.

Ранее архангельские спасатели сообщили, что нашли живой потерявшуюся двухлетнюю девочку. В последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро и сотрудники МЧС в поисках ребенка обследовали все колодцы, а также привлекли вертолет и беспилотники для осмотра территории.

Полиция Санкт-Петербурга второй день разыскивает 11-летнюю девочку, пропавшую после воскресной прогулки по центру города с подругой.

По данным «Фонтанки» , в последний раз она выходила на связь с матерью в минувший понедельник, 29 июля.