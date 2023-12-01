01 декабря 2023, 14:04

«Пятерочка» и Банк еды «Русь» запустили дополнительный сбор кормов для животных

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Торговая сеть «Пятерочка» совместно с банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» провели дополнительный сбор кормов для животных в Новосибирске, Костроме, Пскове, Владимире, Ростове-на-Дону, Азове, Ульяновске, Саратове, Геленджике, Краснодаре и Волгограде. За время проведения благотворительной акции было собрано более 900 килограмм корма для пяти приютов (два приюта во Пскове, по одному приюту в Ростове-на-Дону, Владимире и Ижевске).

«Мы видим огромный потенциал в таких социальных акциях как „Корзина доброты“, поэтому с радостью продолжаем развивать данное направление. „Пятерочка“ верит, что подобная форма благотворительности доступна каждому и не оставит равнодушными гостей магазинов, которые захотят помочь бездомным животным, немного улучшив их жизнь. Надеемся, что, присоединившись к акции, мы вместе сможем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей», - комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

В преддверии Всемирного дня домашних животных в установленные обновленные стационарные короба производился сбор кормов для бездомных животных. Цель акции - привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и дать возможность каждому внести свой вклад в помощь им. «Корзина доброты» - это инициатива, которая объединяет усилия организаций и людей для обеспечения достойной жизни бездомных животных.

Волонтеры благотворительного фонда проводили инвентаризацию всех пожертвованных продуктов и передавали их в локальные приюты. За все время проекта (с 2020 года) удалось собрать более 25,4 тонны кормов для 14 приютов страны.

Благотворительность Животные Магазины
01 декабря 2023, 12:57
«Родительских прав не лишен». Актер Левин заявил, что жена увезла сына в неизвестном направлении
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Супруга актера из сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александра Левина забрала их общего сына из сада и увезла в неизвестном направлении. Артист рассказал «360», что он с женой разводится, но пока дело находится в апелляционной инстанции, то есть развод не вступил в законную силу.

«Мы находимся в браке. Из квартиры она вывезла часть вещей - имущество общее, мы не делили. Вчера в 17:00 забрала ребенка из детского сада и увезла. Я ее спросил, где ребенок, какой адрес. На что она ответила: „Мы проживаем теперь в другой квартире“. И все, тишина, адреса никакого не было», - сообщил Левин.

Актер рассказал, что пошел в полицию и написал заявление, сейчас ребенка ищут. Мальчик зарегистрирован в московской квартире, где проживает актер.

«Она увезла его без разрешения моего и каких-либо органов. У нас не определен ни порядок общения с ребенком, ни алиментирования. Я родительских прав не лишен. Нет оснований для того, чтобы так делать. А она таким наглым способ взяла и увезла ребенка. Надеюсь, что в ближайшее время установим его местонахождение, и я смогу с ним увидеться», - заключил Левин.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю школьницу. Подозреваемыми оказались трое мужчин и женщина, их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Дети Актеры
01 декабря 2023, 12:35
Убытки «Почты России» оценили 24,5 миллиарда рублей
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Предварительные убытки «Почты России» оценили в 24,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Финансовые потери «Почты России» связали с внутренними причинами «убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений». По данным аудиторов, неправильная организация розничного бизнеса, а также невыполненный план продаж привели к тому, что организация не смогла получить прибыль в 10,2 миллиарда рублей.

Еще одной причиной убытков назвали увеличение фонда оплаты труда аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186%. Это привело к потере еще 13 миллиардов рублей. Кроме того, «Почта России» построила 10 логистических центров. Их возведение обошлось организации в 21,9 миллиарда рублей.

Также среди прочих причин убытков аудиты назвали некорректную работу IT-системы, нерентабельные закуп и проекты, которые оказались неприбыльными. Речь идет в том числе об открытии постаматов.

В октябре представители «Почты России» сообщили о необходимости «докапитализации». Речь идет о выделении дополнительных 20-30 миллиардов рублей для снижения долгов и увеличения окладов специалистов.

Деньги
01 декабря 2023, 11:58
Мультимедийный концерт «Музыкальные миры АНИМЕ» пройдет в Москве
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Оркестр и хор Nella Musica Orchestra представит очередную премьеру — «Музыкальные миры АНИМЕ». Концерт пройдет 6 декабря на сцене Vegas City Hall.

Иммерсивный концерт посвятят отношениям природы и человечества, а также тому, как необходимо сохранять равновесие - тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.

Площадка Vegas City Hall представляет собой многофункциональный концертный зал. Здесь проводят цирковые спектакли, детские шоу, семейные праздники, акустические концерты, конференции и презентации.

Артисты представят зрителям путешествие с полным погружением в мир культовых аниме. В программу включили музыку из таких картин как «Атака Титанов», «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Когда плачут цикады», «Эльфийская песнь», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки». Выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.

Концерты Музыка Москва 2023
01 декабря 2023, 11:25
Малышка-панда из московского зоопарка начала ползать
Unsplash
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Детеныш панды из московского зоопарка начал ползти, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. Видео первых достижений малыша опубликовали в Telegram-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», - подчеркнули ветеринары.

Первым достижениям детеныша ничего не мешает: пол в вольере теплый и покрыт специальным материалом. Иногда у панды проскальзывают лапы, но это нормально, так как конечности еще до конца окрепли.

Несколько дней назад малыш показал свои первые зубы. Это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

Животные Зоопарки Москва 2023

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