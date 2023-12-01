«Пятерочка» и Банк еды «Русь» запустили дополнительный сбор кормов для животных

«Мы видим огромный потенциал в таких социальных акциях как „Корзина доброты“, поэтому с радостью продолжаем развивать данное направление. „Пятерочка“ верит, что подобная форма благотворительности доступна каждому и не оставит равнодушными гостей магазинов, которые захотят помочь бездомным животным, немного улучшив их жизнь. Надеемся, что, присоединившись к акции, мы вместе сможем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей», - комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

В преддверии Всемирного дня домашних животных в установленные обновленные стационарные короба производился сбор кормов для бездомных животных. Цель акции - привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и дать возможность каждому внести свой вклад в помощь им. «Корзина доброты» - это инициатива, которая объединяет усилия организаций и людей для обеспечения достойной жизни бездомных животных.

Волонтеры благотворительного фонда проводили инвентаризацию всех пожертвованных продуктов и передавали их в локальные приюты. За все время проекта (с 2020 года) удалось собрать более 25,4 тонны кормов для 14 приютов страны.