08 июня 2024, 09:44

Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор в больницах — Мурашко

РИА «Новости»
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Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», - отметил он.

Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.

Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС , об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Здравоохранение Больницы Врачи Россия Москва Теракт в «Крокусе» ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 09:31
Стало известно, сколько нужно средств для индексации пенсий работающих пенсионеров
РИА «Новости»
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На индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года нужно будет минимум 100 миллиардов рублей. Такое заявление в рамках Петербургского международного экономического форума сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщил ТАСС.

При этом точную сумму, по словам Голиковой, нужно будет уточнить с учетом уровня индексации. Его обновят в феврале.

«Уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 миллиардов - это минимум», - сказала вице-премьер.

Сегодня в России порядка 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Соцфонд обладает достаточным количеством средств, чтобы обеспечить индексацию выплат.

Президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что уже с 2025 года в стране возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее остановили в 2016 году.

Пенсия Рубль Пенсионеры Россия Бизнес ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 08:46
Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов
РИА «Новости»
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В этом году Абхазия может стать лидером по количеству российских туристов. Такое заявление на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России», - отметил Бжания.

Только за прошлый год в Абхазии ввели в эксплуатацию порядка 183 объектов туристической направленности. При этом в целом по стране их 1025. Все это, по его мнению, говорит, что Абхазия обладает огромным потенциалом. В полной мере раскрыть его можно при сотрудничестве с Россией, указал Бжания.

Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такая мера может помочь увеличить поток туристов на 50%.

Путешествия Туризм Абхазия Самолеты Россия
08 июня 2024, 08:33
Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России
РИА «Новости»
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Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», - сказал Бжания.

Он не исключил, что это поможет увеличить поток туристов на 50%.

Еще осенью прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Первый пробный полет наметили на июль 2024 года.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» ранее провели исследование и выяснили, что россияне для отдыха чаще всего выбирают курорты Абхазии. При этом еще в прошлом году в лидерах находилась Турция.

Отдых Турция Абхазия Самолеты Россия ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 03:40
Дочери заведующей детсадом на Кубани провели эксклюзивный выпускной без детей
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Необычный выпускной провели в станице Васюринской на Кубани. Единственным гостем праздника стала дочь заведующей детсадом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, девочке сказали, что другие дети заболели ветрянкой. Однако на деле их отсутствие было связано с конфликтом между родителями и администрацией детского сада.

На заведующую дошкольного учреждения поступали жалобы на поборы и попытки «сделать сад с церковным уклоном». Родители других детей предложили отметить выпускной в другом месте. В итоге праздник для дочки заведующей организовали в индивидуальном порядке.

Управление образования администрации Динского района проведет проверку, а заведующей объявят замечание.

Ранее в Магадане заведующая детским садом получила срок из-за гибели ребенка. На одного из воспитанников сошел снег с крыши здания.

Праздники Выпускные Дети Детские сады Образование

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