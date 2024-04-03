Пятеро детей останутся в больнице после теракта в «Крокусе»

«Пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», - передала она.

Всего при теракте погибли шестеро детей. Семь несовершеннолетних пострадали, двое из них уже лечатся дома.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись в упор расстреливать людей. Преступники повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар, а часть конструкций в помещениях рухнула. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадали свыше 550 россиян.

Ранее США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель. Однако информация была общей и не позволила выявить всех , кто мог участвовать в преступлении.