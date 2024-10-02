02 октября 2024, 08:54

Пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией внесли в Госдуму

РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. С таким заявлением выступила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая, сообщило РИА «Новости».

«Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции», - подчеркнула Яровая.

Она также указала на необходимость пресечь любые противоправные действия, причиняющие вред государственным и общественным интересам.

Накануне ГД приняла законопроект о конфискации имущества , денег и ценностей за организацию незаконной миграции. Поправки предложили внести в статью 104.1 Уголовного кодекса.

В Москве ранее пресекли деятельность организованной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные компании в строительной сфере. Число легализованных иностранцев превысило тысячу человек.

Мигранты Законы Госдума РФ
02 октября 2024, 03:57
Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании
РИА «Новости»
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Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова попросила Владимира Путина помиловать ее, сообщил Telegram-канал Baza. В письме из колонии она написала, что сейчас отбывает наказание во Владимирской области.

До этого неделю Баязитова провела во владимирском СИЗО-1.

«Баязитова пожаловалась, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду, и теперь она опасается, что администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО», - отметили авторы публикации.

Александра Баязитова и Ольга Архарова администрировали Telegram-канал «Адские бабки», на журналисток пожаловался топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Он заявил, что у него вымогали деньги за то, чтобы о нем не публиковали негативную информацию. Баязитовой дали пять лет колонии , Архаровой - 4,5 года.

Журналистика Тюрьмы Владимир Путин
02 октября 2024, 03:49
Штраф за вождение без ОСАГО увеличат до 5 тысяч рублей
Freepik
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Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в несколько раз. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Сейчас законодательство предусматривает штраф за отсутствие ОСАГО в размере 800 рублей. Сумма не изменится, даже если водителя поймают на подобном правонарушении несколько раз.

По мнению инициаторов изменений, существующее наказание не мотивирует нарушителей приобрести полис. В итоге штрафы предложили увеличить до трех-пяти тысяч рублей за повторное вождение без ОСАГО.

Ранее ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафа до 10 тысяч рублей за отказ автомобилиста остановиться. За повторное такое нарушение предложили лишать водительских прав.

Штрафы Госдума РФ Водители ОСАГО
01 октября 2024, 16:43
Редактора Doxa внесли в реестр экстремистов
РИА «Новости»
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Росфинмониторинг внес редактора онлайн-издания Doxa* Армена Арамяна** в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщил сайт ведомства.

По словам председателя Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, Doxa* имела отношение к обучению диверсантов на российской территории.

Онлайн-издание публиковало инструкции по поджиганию банкоматов и призывы сдаваться в плен ВСУ. Организацию лишили статуса студенческой организации, хотя изначально авторами в ней были студенты и аспиранты.

В феврале московский суд заочно арестовал редактора издания Doxa* Марию Меньшикову**. Ее обвинили в публичном оправдании идеологии терроризма, сообщили «Известия». Подсудимой избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Меньшикова в публикациях в сообществе журнала оправдывала терроризм.

* Внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Иноагенты
01 октября 2024, 15:57
Поверили фейку в WhatsApp. Якутского фермера атаковали охотники за бесплатной капустой
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Фермер из Якутска столкнулся с массовым нашествием на свои поля желающих получить бесплатные овощи. Десятки людей явились собирать капусту, морковь и картофель после публикации в WhatsApp* о «раздаче урожая». Подробностями случившегося шокированный мужчина поделился в беседе с 360.ru.

Как появился фейк о бесплатных овощах Видео о том, что на полях якобы можно бесплатно собрать капусту, опубликовала неизвестная женщина. По какой причине, она решила, что на поля можно так запросто прийти и собрать овощи, фермер не понял.

Сколько именно успели похитить люди, которые клюнули на это видео, мужчина сказать затруднился, пояснив, что это можно будет оценить уже после того, как будет выкопан весь урожай.

«Похитили капусту, картошку, морковь. Брали все, что на глаза им попадалось. Не могу сказать точно, [сколько именно вынесли]. Тут пока не выкопаешь все, не сможешь определить точно. Но у меня еще и инструменты пропали, сетки новые капустные», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Некоторых наглецов удалось прогнать Причем происходило все прямо у него на глазах. В ответ на вопрос, почему не вышло остановить таких наглых посетителей, фермер пояснил, что размер поля, куда явились незваные гости, достаточно большой.

Подбегать к каждому было нереально, он пытался кричать и привлекать внимание, но его либо игнорировали, либо даже начинали хамить.

«Представьте, у поля там от конца до конца примерно километр. И по нему человек 150 бродят, мне надо каждому подойти и объяснить было - реально ли это? А если ты орешь, то можешь человек 20-30 охватить. Но они не прекращают при этом делать то, что делают. Еще и огрызаются: что, мол, тебе капусты жалко? То-се», - посетовал фермер.

Отдельно он обратил внимание, что людей не смутили закрытые заборы и предупреждения со стороны работников.

«Им говорят, что нельзя, но им все равно, не реагируют никак. Но я думаю, это глупость. Некоторых получалось выгонять. Но таких малая часть была. Хорошо, что основная масса урожая уже была собрана. там оставалась малая часть, которую надо было собрать», - заключил мужчина.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Якутия

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