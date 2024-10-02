Пять законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией внесли в Госдуму

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова попросила Владимира Путина помиловать ее, сообщил Telegram-канал Baza. В письме из колонии она написала, что сейчас отбывает наказание во Владимирской области.

До этого неделю Баязитова провела во владимирском СИЗО-1.

«Баязитова пожаловалась, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду, и теперь она опасается, что администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО», - отметили авторы публикации.

Александра Баязитова и Ольга Архарова администрировали Telegram-канал «Адские бабки», на журналисток пожаловался топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Он заявил, что у него вымогали деньги за то, чтобы о нем не публиковали негативную информацию. Баязитовой дали пять лет колонии , Архаровой - 4,5 года.