Пять терабайт персональных данных россиян утекло в Сеть с начала 2024 года

При отключении тепла и горячей воды россияне могут потребовать перерасчет платежа за коммунальные услуги. Как это сделать, агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Перерасчет за ЖКУ может производиться автоматически в тех населенных пунктах, где из-за мороза происходили отключения тепла и горячей воды. Но можно сделать это самостоятельно. Основанием для перерасчета может стать температура в квартире ниже нормы и отключение электричества и водоснабжения свыше допустимого времени.

Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из УК, он составит акт.

«Также необходимо обратиться в УК, чтобы подтвердить отсутствие отопления дольше положенного срока - специалист составит акт, что коммунальная услуга не предоставлялась в течение определенного времени», - пояснил Гусятников.

Однако перерасчет невозможен, если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды.