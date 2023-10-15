Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют в Москве

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Дороги обновят на участках улиц Новаторов, Академика Скрябина, Николоямской и Юности, а также Борисовского проезда. Пять спецполос начнут работать уже с 4 ноября. Ежедневно по этой территории проезжает 17 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуются более 110 тысяч москвичей в сутки.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что это в свою очередь позволит снизить аварийность на дорогах и общую нагрузку на 20-30%.

«Мы продолжаем обеспечивать комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы», - подчеркнул заммэра.

На улице Новаторов выделенка на пересечениях с улицей Воронцовские Пруды и Ленинским проспектом. В этом районе следуют три маршрута общественного транспорта. Ими пользуются более 15 тысяч человек каждый день. Благодаря полосе для транспорта время поездки сократится с семи до двух минут.

Выделенная полоса на участке улицы Академика Скрябина пройдет от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом. Пять городских маршрутов начнут проезжать в 2,5 раза быстрее.

В Борисовском проезде выделенка появится на участке перед пересечением с Каширским шоссе. Более 40 тысяч пассажиров, которые пользуются маршрутами М86 и С819 и № 858, будут доезжать до конечной точки в 2,5 раза быстрее.

По улице Юности сейчас проходит пять маршрутов городского транспорта. Однако пассажиры автобуса М6 начнут быстрее проезжать участок Николоямской улицы на пересечении с улицей Земляной Вал.

В Москве появилось более 20 километров новых выделенных полос за этот год. А за минувший год их организовали еще на 45 улицах. Полосы уже доказали свою пользу - они сокращают количество аварий, а пассажиры тратят меньше времени на остановках в ожидании своего маршрута.

Ранее стало известно, что подготовку к работам по продлению Мосфильмовской улицы начали в Москве.