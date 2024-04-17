Пять комплексов для оповещения населения доставили в Оренбуржье

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два - в Оренбурге и его окрестностях», - передали в министерстве.

С их помощью специалисты будут сообщать жителям о выплатах и компенсациях, работе оценочных комиссий, пунктах сбора гуманитарной помощи, правилах безопасного поведения.

Комплексы оснащены современными средствами связи, видеонаблюдением, записывают и передают данные в режиме реального времени, а также транслирую информацию для населения.

Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Сейчас уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - пик паводка в этих городах пройден. Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов.