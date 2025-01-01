01 января 2025, 12:53

Пьяные мужчины засунули кота в автомат с мягкими игрушками в Уфе

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Накануне Нового года сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, угодившего в автомат с мягкими игрушками, установленный в супермаркете на улице Первомайской. Об этом сообщил Telegram-канал «Спутник FM. Уфимская волна».

По словам очевидцев, кот оказался внутри автомата не самостоятельно - его туда поместили двое мужчин с яркими признаками алкогольного опьянения. Выбраться обратно животное не смогло.

На помощь коту пришли посетители супермаркета, вызвавшие спасателей. Они благополучно достали животное и отпустили на волю.

Ранее коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика. Ежедневно он посещает разводы караулов, встречает и провожает пожарных. Животное уже стало талисманом сотрудников части. Ему уже изготовили миниатюрные погоны и скоро сошьют крошечную форму.

Уфа Коты
01 января 2025, 11:55
Катаева признали иноагентом за получение денег от финансируемой Швецией НКО
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Журналиста Дениса Катаева* внесли в перечень иностранных агентов за получение денег от российской некоммерческой организации, финансируемой из Швеции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Получение средств от НКО выявила Федеральная служба по финансовому мониторингу. Также журналист распространял материалы других иностранных агентов.

Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов еще в сентябре 2023 года. В ведомстве отмечали, что журналист активно выступал за предоставление Украине вооружения. Ранее Катаев* работал на телеканале «Дождь»**, а сейчас является сотрудником французского СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов.

*Лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Признан в России СМИ-иноагентом.

Россия Иноагенты
01 января 2025, 01:02
Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram
Unsplash
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В нескольких регионах России в новогоднюю ночь зафиксировали сбои в работе Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, о проблемах с подключением к серверу заявил 51% пользователей и с отправкой сообщений 17%. сообщения не отправляются у жителей Тверской, Нижегородской, Московской, Ленинградской областях. Аналогичный сбой произошел в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале декабря пользователи Telegram массово пожаловались на сбой в работе мессенджера. Многие из них столкнулись с проблемой в получении оповещений.

Позже стало известно о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Жалобы на работу Instagram* и Facebook* , а также мессенджера WhatsApp поступили из США, Канады, Великобритании, Германии и других стран.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Россия Работа Москва
01 января 2025, 00:00
В России наступил новый 2025 год
Unsplash
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В большинстве регионов России наступил 2025 год. Последними куранты пробьют в Калининградской области, где полночь наступит через час после Москвы.

Территория страны охватывает 11 часовых поясов. Первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки, где время на девять часов опережает столичное. Куранты пробили полночь в 15:00 по Москве. Тогда же 2025 год наступил в самой восточной точке России, на ненаселенном острове Ратманова в Беринговом проливе.

Еще через час шампанское разлили жители Магадана и Сахалина, в том числе острова Парамушир на Курилах. В 17:00 по московскому времени полночь наступила в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и восточных районах Республики Саха (Якутия), затем - в Забайкалье, Амурской области и на западе Якутии.

На пять часов раньше, чем в столице Новый год пришел в Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область, на четыре - в Красноярский край, Кемеровскую область, Туву и Хакасию. Жители Омской области посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина в 21:00 по московскому времени, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Башкирии, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа - в 22:00, а еще через час - Астраханской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии. В 01:00 Новый год наступит в Калининградской области.

В каждом регионе существуют свои новогодние традиции.

RT сообщил, что самые необычные соблюдают жители Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хакасии.

Праздники Россия Новый год
31 декабря 2024, 23:45
Коты и елки. Что делать, если питомец съел мишуру
Unsplash
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Появляющаяся перед Новым годом новогодняя мишура в домах и квартирах вызывает повышенное внимание со стороны кошек и собак. Но яркие и шуршащие украшения представляют для питомцев смертельную опасность, особенно если они их проглотили. Об оказании первой помощи животным рассказал Пятый канал.

Первыми признаками того, что питомец проглотил мишуру станет резкое ухудшение состояния животного, которое проявляется в рвоте, отказе от пищи, повышенном слюноотделении, вялости и апатии.

Во время этих симптомов действовать нужно быстро, чтобы вытащить инородное тело из организма животного. В этом поможет раствор из одного литра теплой воды и двух чайных ложек соли. Подобная жидкость вызывает рвоту, с которой проглоченная мишура выйдет наружу.

Кроме того, можно ускорить выход украшения естественным путем с помощью вазелинового масла. Его необходимо рассчитывать из параметров: один миллилитр на килограмм веса. Кормить питомца после такого способа лечения строго запрещено.

Если мишура вышла только частично, то лучше ее не тянуть. Металлическая нить поранит внутренние органы. Достаточно срезать появившийся кусок и дождаться выхода основной части. Если мишура не вышла спустя сутки после съедения, то необходим визит к ветеринару, который распишет все дальнейшие шаги.

Но лучше всего украшать квартиру так, чтобы до серпантина, гирлянд и «дождика» животные добраться не могли. Также можно опрыскать все украшения маслом цитрусовых, которые кошки и собаки не любят.

Владельцам домашних животных во время новогоднего застолья важно следить, чтобы питомцы случайно не получили доступ к алкоголю. Фелинолог Ангелина Сиротина подчеркнула, что спиртное вызывает у кошек и собак сильную интоксикацию даже в небольших дозах. Если же что-то подобное произошло, то нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Собаки Животные Новый год Кошки

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