27 декабря 2024, 09:07

Путина пригласили на съезд РСПП в марте 2025 года

РИА «Новости»
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Следующий съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в конце марта 2025 года. Об этом РИА «Новости» заявил глава союза Александр Шохин.

«Съезд РСПП мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича», - сообщил Шохин.

По словам главы союза, встречи с главой государства для предпринимателей носят рабочий характер. Главными целями мероприятия он назвал подведение итогов уходящего года, обсуждение текущих ключевых проблем и соглашение о «продолжении диалога на будущее».

В этом году съезд РСПП прошел 25 апреля. На него приглашали руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России и Владимира Путина.

Президент выступил на съезде, а после мероприятия провел отдельную встречу с членами правления РСПП в закрытом режиме. Беседа длилась свыше двух часов.

Песков уточнил, что Путин остался доволен результатами встречи. Как сообщили «Известия» , председатель союза Александр Шохин рассказал, что одной из тем встречи стала деприватизация.

Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
27 декабря 2024, 03:39
Apple массово удаляет приложения VPN в России. Нужен ли iPhone в 2025 году?
Unsplash
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Apple продолжает массово удалять приложения VPN из российского сегмента App Store. Такие сервисы позволяют обходить блокировки и заходить на запрещенные сайты. На фоне политики Apple у многих россиян возникает вопрос: не станет ли iPhone бесполезен? Что ждет iPhone в России и будут ли какие-то аналоги App Store, телеведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

Какие приложения удаляет Apple Американская корпорация уверяет, что удаляет сервисы VPN по требованию российской стороны. При этом слухи о том, что Роскомнадзор планирует ввести штрафы за пользование такими приложениями оказались ложью.

Однако, помимо этого, из App Store удалили и приложения многих российских банков. Блокируют и другие, важные для россиян сервисы.

Могут ли появиться альтернативы App Store? По словам Кирилла Ситнова, такая вероятность есть. IT-специалист напомнил, что весной 2024 года в Евросоюзе Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения на iPhone.

Однако Ситнов отметил, что пока неясно, даст ли добро Apple на такие установки. Альтернативную платежную систему корпорация пока не разрешила.

«Android понемногу начинают копировать модель Apple. Свежие операционные системы Android также ограничивают установку приложений из альтернативных источников. Хотя лицензионные магазины, такие как RuStore, не блокируются», - сказал эксперт.

Кроме того, добавил Ситнов, что касается VPN - пользователи из России все еще могут найти рабочие сервисы этой направленности.

Роскомнадзор ранее сообщал, что Apple по требованию регулятора заблокировала в App Store 25 VPN-приложений. Позднее в американской корпорации объяснили, что удаляют сервисы из-за необходимости выполнения российских законов.

Штрафы Android Apple Роскомнадзор Блокировки iPhone
26 декабря 2024, 16:35
Москвичам разрешили получать квартиры в другом районе в рамках реновации
РИА «Новости»
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В рамках программы реновации в Москве собственнику с письменного согласия смогут предоставить равнозначное жилье в другом районе столицы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства внес изменения в закон «О статусе столицы РФ».

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, участвующих в программе реновации, ранее предоставляли равнозначное жилье в том же районе Москвы. Поправки позволяют жителю столицы дать письменное согласие и получить новую квартиру в другом районе города.

Кроме того, если собственника переселяют из квартиры с четырьмя или более комнатами, но нет возможности предоставить ему равнозначное жилье, он сможет подписать соответствующие документы и стать обладателем нескольких жилплощадей.

В ноябре заместитель главы Дубны Алексей Степаненко сообщил, что в рамках проекта по реновации в новое комфортное жилье переедут 155 жителей города.

Владимир Путин Реновация в Москве Москва Квартиры
26 декабря 2024, 15:43
Люди постоянно сменяют друг друга. Волонтеры из Подмосковья — о спасении пляжей в Анапе
РИА «Новости»
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Волонтеры из Московской области очищают пляжи Анапы от мазута. Елена Климонова вместе с подругой Екатериной Фирсановой трудится здесь уже несколько дней. Главная цель — очистить береговую линию от нефтепродуктов и помочь Центру птиц.

Сейчас в Анапе стоит теплая погода, а это значит, что мазут становится более жидким и легко проникает в песок.

Волонтерам приходится торопиться, чтобы успеть выполнить все задачи. Сейчас слой песка, загрязненный нефтепродуктами, составляет около 50 сантиметров.

«Люди постоянно сменяют друг друга. Долго находится в контакте с мазутом нельзя - появляется головокружение, тошнота», - поделилась Климонова.

Добровольцы трудятся в специальной экипировке. В штабе тщательно контролируют соблюдение правил безопасности. Каждые 60 минут - обязательный перерыв и выход из зоны с повышенным уровнем загрязнения.

«В штабе на улице Черноморская волонтеры заполняют анкеты. Проходят обязательный инструктаж и получают средства индивидуальной защиты. Здесь нам дают информацию - куда ехать и где мы нужны в данную минуту», - рассказала Фирсанова.

Ранее стало известно, что ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС. На Кубани уже собрали около 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали сорбентом площадь размером 28 тысяч квадратных метров. Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска.

Волонтеры Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 14:28
«Мы разберемся». В МЧС пообещали очистить побережье Кубани до старта пляжного сезона
РИА «Новости»
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Будущий пляжный сезон в Краснодарском крае не находится под вопросом из-за загрязнения побережья мазутом, заявил глава МЧС России Александр Куренков. Также министр заверил, что с последствиями ЧП удастся справиться в ближайшее время, сообщил ТАСС.

«Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», - подчеркнул руководитель ведомства.

Куренков добавил, что уборка пляжной территории проводится сейчас и будет продолжаться. По его словам, загрязненные участки в море будут устранять для того, чтобы на пляжи выбрасывалось меньше нефтепродуктов.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения во время шторма танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря. В очищении территорий участвуют более десяти тысяч человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в четверг сообщил, что ликвидация последствий аварии получит статус федеральной ЧС.

МЧС РФ Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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