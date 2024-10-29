29 октября 2024, 18:35

Путин заявил об острой нехватке специалистов рабочих профессий

Pxhere
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В России ощущается острая нехватка рабочих кадров. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Для повышения престижа и популярности этих направлений мы продолжим налаживать партнерство колледжей и техникумов с работодателями», - процитировало его РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что уровень безработицы в стране продолжает снижаться. Кроме того, на рынке труда в России наблюдается еще один значимый процесс - структурные изменения в экономике.

Ранее глава государства заявил, что новая система оплаты труда бюджетников появится в России в 2025 году.

Россия Владимир Путин Экономика
29 октября 2024, 15:54
«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака с Птенчиком для детской продукции
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ООО «Ашан» подало заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака для детской продукции. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба компании.

Фирма работает над развитием линейки товаров для детей от трех до 10 лет под маркой «Ашан Красная птица Kids».

«Главная особенность этой линейки - это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на сегодняшний день «Ашан» имеет 16 собственных торговых марок в непродовольственном и продовольственном сегментах.

«Всего в ассортименте магазинов торговой сети более 7500 наименований товаров собственных торговых марок», - добавили в компании.

Ранее в Сети появились слухи о том, что «Ашан» собирается продать активы в России. Информация об уходе компании из страны оказалась фейком.

Торговля Магазины
29 октября 2024, 13:22
Культ смерти и сатанизм. Калужский клуб проверят после вечеринки в честь Хэллоуина
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи организовали проверку клуба в Козельске Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В Сети появились сообщения о проведении в развлекательном учреждении псевдорелигиозных мероприятий.

«При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», - уточнили в СК.

Местных жителей обеспокоило привлечение подростков к участию в таких мероприятиях - это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных ценностей. Подобные развлечения негативно сказываются на психическом развитии.

Иерей Илия Савастьянов ранее заявил, что христиане ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин.

Следственный комитет России Хэллоуин
29 октября 2024, 13:05
RPG-игра «Сатурн» с нелинейным сюжетом выйдет на ПК 29 октября
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Во вторник, 29 октября, российские разработчики выпустили научно-фантастическую RPG-игру «Сатурн». Особое внимание при ее создании уделили деталям мира будущего, его реалистичному отображению, а также взаимоотношениям между людьми.

Сыграть в нее можно бесплатно в VK Play и на официальном сайте разработчиков. Кроме того, через несколько дней игра выйдет в Steam, а в ноябре состоится релиз мобильной версии.

Сделать проект бесплатным стало возможно за счет финансирования от Института развития интернета.

«Сегодня ниша отечественных научно-фантастических игр не занята, между тем потенциал и интерес к таким проектам довольно большой, и мы надеемся в будущем увидеть больше таких историй, в том числе на основе произведений наших фантастов», - отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора АНО «ИРИ».

По словам СEO Ninsar.Games Егора Сечинского, мир игры вдохновлен произведениями классиков научной фантастики: Александра Беляева, Станислава Лема и Братьев Стругацких. Также он выразил надежду, что«Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах, а игроки смогут получить уникальный опыт.

Разработкой проекта занималась команда из более 30 человек.

Видеоигры
29 октября 2024, 11:52
Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах антиконституционным
Freepik
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Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на хиджабы в образовательных учреждениях Владимирской области нарушением Конституции. Его заявление опубликовала пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Муфтий напомнил, что Владимир Путин с уважением относится к исламской культуре. Также его удивление вызвало, что в документе упомянули только мусульманскую религиозную одежду.

«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию», - заявил Межиев.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить никабы и хиджабы 22 октября. Ранее этот запрет осудил и другой региональный муфтий - глава управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.

Чечня Запреты Ислам Образование

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