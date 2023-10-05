Путин заявил об истреблении русской культуры в новых регионах при украинских властях
Когда Запорожская, Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики были частью Украины, в них истребляли русскую культуру. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время разговора с финалистами конкурса «Учитель года». Видео с его словами опубликовала газета «Известия».
«Как это ни печально, как это ни странно, но это именно так. Запрещался сам русский язык», - сказал глава государства.
По словам Путина, воспитание является основным звеном всей образовательной системы. Для новых российских регионов воспитательный процесс имеет большое значение.
Президент отметил, что системе образования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей следует уделить особое внимание. Российский лидер обещал помочь регионам «наверстать упущенное», чтобы учителя и ученики ощущали себя частью общего и единого пространства России.