Путин заявил о снижении безработицы до 2,6%

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Глава государства подчеркнул, что также сократилась безработица среди молодежи в регионах и населенных пунктах, где эта проблема оставалась очень острой на протяжении долгого времени.

«Еще 15- 20 лет назад вопрос стоял: „Как найти работу?“ А сейчас: „Где найти кадры?“» - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в новых условиях нужно провести перестройку системы профессионального образования, отвечая на запросы рынка труда по самым востребованным специалистам.

Путин подчеркнул, что необходимо предоставить уже работающим сотрудникам возможность постоянно повышать свой уровень на протяжении всей трудовой карьеры.