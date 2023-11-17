Путин заявил о попытках исказить историю «фальшивками» в кино и литературе

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Путин поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул, что опыт тысячелетней истории России убедительно свидетельствует о том, что культурное разнообразие - это величайшее благо. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи. Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории.

«Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки - и в кино, и в публицистике, и в литературе», - отметил Путин.

Ранее российский лидер поручил реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрят определенную сумму средств.

В начале ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначат декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.