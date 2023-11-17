17 ноября 2023, 17:54

Путин заявил о попытках исказить историю «фальшивками» в кино и литературе

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин указал на попытки в мире исказить историю путем «фальшивок» в кино и литературе. Такое заявление глава государства сделал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Путин поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул, что опыт тысячелетней истории России убедительно свидетельствует о том, что культурное разнообразие - это величайшее благо. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи. Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории.

«Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки - и в кино, и в публицистике, и в литературе», - отметил Путин.

Ранее российский лидер поручил реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрят определенную сумму средств.

В начале ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначат декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.

История Владимир Путин
17 ноября 2023, 16:43
Жителям Курска объяснили причину громких звуков в городе
РИА «Новости»
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Жители Железнодорожного округа Курска услышали громкие звуки. Их происхождение объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, хлопки доносятся с полигона, где проводят плановые подрывы боеприпасов.

«Прошу сохранять спокойствие», - написал глава региона.

До этого жители Курска слышали звуки взрывов 10 ноября. Горожанам объяснили, что военные проводили учебные стрельбы на полигоне.

Ночью 11 ноября жители Коломны рассказали о звуках взрывов. СМИ сообщали, что над городом сбили беспилотник. Официальной информации на этот счет не поступало.

В Севастополе в октябре жители также слышали громкие хлопки. Их причиной стали учения Черноморского флота с применением реактивных бомбометов, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Военные учения Взрывы
17 ноября 2023, 16:21
«Недопустимая ситуация». Компания МТС объяснила утечку данных клиентов в Омске
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Утечка данных клиентов МТС в Омске произошла на стороне подрядной организации. Об этом сообщила «360» пресс-секретарь мобильного оператора Ирина Дерюгина.

«Мы оцениваем ситуациюкак недопустимую. Предварительно выяснено, что инцидент произошел на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Сотрудничество с ней приостановлено», - отметила представитель компании.

Пресс-секретарь заверила, что МТС четко соблюдает законодательство в сфере защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, получающим доступ к личным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности, рассказала Дерюгина.

«МТС рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности за нарушение законодательства», - подытожила пресс-секретарь.

Личные данные абонентов МТС в Омске разместили в открытом чате в Telegram. В нем сотрудники оскорбляли непонравившихся им пользователей, в том числе нецензурно. Чат из мессенджера уже удалили.

Смартфоны Утечки данных
17 ноября 2023, 15:18
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 2 дня
РИА «Новости»
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, который продержится до 11:00 19 ноября. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в столице температура опустилась ниже нуля. В связи с таким перепадом на дорогах города образуется гололедица. Водителям рекомендовали быть внимательнее и выбирать заранее пониженную передачу, а также соблюдать дистанцию.

По словам синоптика Евгения Тишковца , сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 15:17
Алина Загитова представила в Москве коллекцию одежды
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила свою собственную коллекцию одежды. Об этом сообщило издание RT.

«Честно признаться, мысль сделать собственный бренд пришла в голову давно. И реализовывать ее мы начали еще два года назад», - рассказала спортсменка.

Презентация состоялась 16 ноября в ТЦ «Авиапарк». Также во время мероприятия прошла автограф-сессия бывшей фигуристки, вызвавшая большой ажиотаж.

В продаже появились разнообразные предметы гардероба, такие как худи, футболки, брюки и кепки в различных цветовых вариациях. На все изделия нанесли на японском языке «Верь в себя» и изображение любимой собаки Загитовой по кличке Масару.

Также стало известно о том, что чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года. А ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место.

Спортсмены Москва 2023

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