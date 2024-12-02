Путин заявил о низком уровне безработицы в России

Пассажиры круизного суда, которое прервало путешествие в Антарктиду из-за поломки, собираются устроить пикет, поскольку не согласны с компенсационными мерами, предложенными компанией Swan Hellenic. Об этом в видеообращении для СМИ заявил один из туристов. Запись появилась в распоряжении 360.ru.

Документ, продолжил он, подписали не только россияне, но и туристы из Китая. Так что к обращению в суд, по его словам, пассажиры уже готовы.

«Если компания все-таки не будет каких-то принимать шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся согласовать проведение пикета на корабле с местными властями, чем мы собственно сейчас достаточно активно и занимаемся. Мы будем вынуждены пикетировать корабль и действовать такими методами, если компания не понимает другого языка», - заключил мужчина.

В минувшую пятницу Swan Hellenic заявила, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку. Всем пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку.

«Мы проконсультировались с нашими друзьями, юристами. Они нам сказали, какие возможности и компенсации мы должны получить по европейскому праву. Хочу вас уведомить, это отнюдь не 30%, на которые ссылался генеральный директор Swan Hellenic», - добавил он, подчеркнув, что текст досудебной претензии к компании уже составлен.

«Вечером [1 декабря] компания Swan Hellenic начала переговоры с Натальей. Это последняя голодающая. Вчера она вышла из голодовки. Мы очень рады, что ее усилия не прошли даром. <…> К сожалению, хочу сказать, что, наверное, борьба на этом еще не закончена, потому что другие пассажиры российские не получили никаких приглашений и, к сожалению, будут вынуждены довольствоваться теми убогими предложениями, которые, собственно, этой компании выдвигались», - заявил он.

По мнению пассажира, Swan Hellenic, судя по всему, «понимает только язык каких-то радикальных мер», и туристы готовы на них пойти и останавливаться не собираются, но хотят действовать только в рамках правового поля.