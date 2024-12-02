02 декабря 2024, 18:51

Путин заявил о низком уровне безработицы в России

РИА «Новости»
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Безработица в России фактически отсутствует. Сейчас в стране наблюдается проблема нехватки рабочих рук, заявил президент Владимир Путин на на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

«Я много раз говорил, у нас минимальная безработица, ее фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», - отметил глава государства.

По словам Путина, решить проблему с нехваткой кадров в стране поможет внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Россия Работа Владимир Путин
02 декабря 2024, 19:17
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Unsplash
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Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, общее число жалоб от россиян составило 1,4 тысячи. Это следует из данных портала Downdetector.

Исходя из информации сервиса, половина пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Почти четверть из них столкнулись с проблемой в получении оповещений и работы Telegram. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Ленинградской, Нижегородской и Московской областей и Краснодарского края.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 14 ноября. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не загружались картинки.

Похожая ситуация наблюдалась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД. Некоторое время они не загружались для пользования.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Работа Москва
02 декабря 2024, 10:00
«Железная леди». Набиуллину сравнили с экс-премьером Великобритании
РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России  — смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер - такая же „железная леди“, как Набиуллина - активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», - заявил Костин.

Также глава ВТБ отметил, что в 2025 году инфляцию в России удастся снизить до 6,4%. Еще Центробанку придется понизить ключевую ставку, Сейчас она находится на высоком уровне в 21%, но если замедления инфляции не будет, то начнут искать «другие методы» для ее снижения, пояснил он.

Год назад газета Politico назвала Набиуллину победителем в ежегодной номинации «Разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика ЦБ не позволила антироссийским ограничениям негативно отразиться на России.

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава Банка России - смелая женщина, у которой «есть своя линия», указал он в беседе с Reuters.

Великобритания Россия Андрей Костин Центробанк Экономика Инфляция
02 декабря 2024, 07:57
Туристы сломавшегося по пути в Антарктику лайнера собрались пикетировать судно
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Пассажиры круизного суда, которое прервало путешествие в Антарктиду из-за поломки, собираются устроить пикет, поскольку не согласны с компенсационными мерами, предложенными компанией Swan Hellenic. Об этом в видеообращении для СМИ заявил один из туристов. Запись появилась в распоряжении 360.ru.

Документ, продолжил он, подписали не только россияне, но и туристы из Китая. Так что к обращению в суд, по его словам, пассажиры уже готовы.

«Если компания все-таки не будет каких-то принимать шагов хотя бы к началу диалога, если нам удастся согласовать проведение пикета на корабле с местными властями, чем мы собственно сейчас достаточно активно и занимаемся. Мы будем вынуждены пикетировать корабль и действовать такими методами, если компания не понимает другого языка», - заключил мужчина.

В минувшую пятницу Swan Hellenic заявила, что урегулировала конфликт с россиянами, объявившими голодовку. Всем пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку.

«Мы проконсультировались с нашими друзьями, юристами. Они нам сказали, какие возможности и компенсации мы должны получить по европейскому праву. Хочу вас уведомить, это отнюдь не 30%, на которые ссылался генеральный директор Swan Hellenic», - добавил он, подчеркнув, что текст досудебной претензии к компании уже составлен.

«Вечером [1 декабря] компания Swan Hellenic начала переговоры с Натальей. Это последняя голодающая. Вчера она вышла из голодовки. Мы очень рады, что ее усилия не прошли даром. <…> К сожалению, хочу сказать, что, наверное, борьба на этом еще не закончена, потому что другие пассажиры российские не получили никаких приглашений и, к сожалению, будут вынуждены довольствоваться теми убогими предложениями, которые, собственно, этой компании выдвигались», - заявил он.

По мнению пассажира, Swan Hellenic, судя по всему, «понимает только язык каких-то радикальных мер», и туристы готовы на них пойти и останавливаться не собираются, но хотят действовать только в рамках правового поля.

Путешествия Суд Корабли
02 декабря 2024, 05:53
Стало известно, как мошенники используют «Черную пятницу» для взлома аккаунтов в Telegram
Unsplash
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Период распродаж в конце ноября мошенники используют для фишинговых атак на аккаунты россиян в Telegram. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Билайне».

Злоумышленники заранее публикуют в сети объявления, устанавливая на заявленный товар высокие скидки. Затем аферисты устраивают массовую рассылку и ждут, пока с ними свяжутся заинтересованные фиктивным предложением россияне.

Здесь начинается следующий этап преступной схемы. Ее автор уверяет потенциального покупателя, что именно такой товар раскупили. Вместо него предлагают более дешевый аналог с хорошими характеристиками. Ссылку на него мошенник пересылает Telegram.

Перейти на карточку товара у россиянина не получится. Скорее всего, уже на этом этапе, после клика на ссылку, его аккаунт взломают.

Ранее мошенники прикинулись «маркетплейсами» перед «черной пятницей».

Telegram Мошенничество Магазины

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