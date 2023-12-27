27 декабря 2023, 17:46

Путин заявил о необходимости увеличить зарплату педагогов

РИА «Новости»
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Улучшение условий труда педагогов является важнейшим государственным вопросом. Также в России следует повысить зарплату учителям, которые работают в некоторых регионах. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Учителя Зарплаты Владимир Путин
27 декабря 2023, 16:35
Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем
РИА «Новости»
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Освобожденный ВС России город Марьинка получил значительные повреждения, но его могут восстановить в будущем. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что решение по восстановлению примут позже, но есть большая вероятность того, что город отстроят.

«Для нас в целом - это очень важное событие, то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть», - добавил Пушилин.

Ранее российские венные отбили у ВСУ Марьинку, которая служила украинским войскам как плацдарм для обстрела. По словам министра обороны Сергея Шойгу , ВС России получили доступ к выходу на более широкий оперативный простор и отодвинули от Донецка боевые подразделения противника.

Украинское командование признало потерю города и вычеркнуло его из сводки Генштаба. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ использовали Марьинку как основной опорный пункт расположения огневых средств. Он предположил, что украинские боевики в ближайшее время не станут пытаться отбить этот населенный пункт, потому что они понесли значительные потери.

Россия Марьинка Денис Пушилин
27 декабря 2023, 15:45
Директор ЯГОМИК Бугаев заявил, что музей не изменит название
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Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского (ЯГОМИК) Николай Бугаев заявил, что учреждение не будет отказываться от своего названия на фоне признания экстремистским движения ЛГБТ*. Об этом он рассказал сайту «КП — Якутия».

Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского (ЯГОМИК) Николай Бугаев заявил, что учреждение не будет отказываться от своего названия на фоне признания экстремистским движения ЛГБТ*. Об этом он рассказал сайту «КП - Якутия».

Накануне в Сети появилась информация о том, что музей якобы решил поменять свою аббревиатуру - ЯГОМИК. В СМИ предположили, что такую меру приняли на фоне скандалов с ЛГБТ*-тематикой.

Однако Бугаев заверил, что музей от своего названия не откажется. У учреждения есть два официальных наименования: «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского» и «Якутский музей». Они равнозначны, подчеркнул директор.

«Мы не собираемся отказываться от своего названия. <…> Просто раньше наш музей объединял музеи в районах, но они уже давно перешли под управление своих муниципалитетов», - сказал Бугаев.

По его словам, оба названия музея актуальны и часто используются. А в социальных сетях наименование «Якутский музей» было с самого начала.

Методист культурно-образовательного отдела учреждения Туйаара Иванова пояснила, что в Сети указали именно короткое название, чтобы удобнее было искать в интернете. В учреждении, как отметили авторы материала, к ажиотажу в СМИ отнеслись положительно.

«Что касается аббревиатуры - мы ведь ее уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем „Якутский музей“», - уточнили в музее.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Интернет Скандалы Музеи ЛГБТ
27 декабря 2023, 15:19
Глаз — алмаз. Как распознать дипфейк на фото или видео
Freepik
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Киберпреступники стали чаще использовать искусственный интеллект для обмана россиян. С помощью дипфейка злоумышленники маскируются под других людей в переписках через мессенджеры и социальные сети. Однако распознать ненастоящий контент можно невооруженным взглядом. Для этого нужно обращать внимание на детали. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал «360», как можно отличить дипфейк от оригинального видео или фото.

Определить дипфейк поможет ПО Далее - его прямая речь.

Важное в деталях Есть такой термин - артефакт. Когда мы его в обывательском языке используем, мы обычно подразумеваем что-то очень ценное. Когда мы его используем в рамках плоскости IT, то мы подразумеваем какие-то надрывы, искажения и проблемы [в контенте]. Это относится и к программному обеспечению (ПО), и в данном случае к графическим изображениям или объектам.

Простым языком: если вы смотрите какое-то видео с дипфейком, пока, к счастью, программное обеспечение не дошло до того уровня, чтобы делать абсолютно натуральную картинку, поэтому возникают какие-то пребывания, надломы голоса. Более того, дипфейки, связанные с голосом, обычно компилируются из имеющихся в ПО звуковых дорожек. Потому голос прерывистый.

В случае с видеоизображением - [заметны] какие-то подергивания. Лучше всего артефакты просматриваются на контурах - они могут быть неидеальными. Например, контуры замыливают, чтобы создать большую натуральность. Но если замылен только контур, особенно, если сильно, то это тоже можно распознать.

Также [нужно обратить внимание на] фон. Насколько этот объект относительно фона натурально двигается. Если там происходит полноценное движение, есть ли там тени. И вот все эти элементы натуральности нарушаются, поэтому возникают эти пресловутые артефакты. И по артефактам обычно [дипфейк] распознается.

Если человек глазом это распознать не может, для этого существуют программные обеспечения, которые распознают артефакты. После его выявления ПО показывает, что где-то происходит контраст между пикселями, или переход между пикселями более резкий, чем он должен быть. И затем программное обеспечение говорит о том, что это искусственно созданное изображение.

Определяющее артефакты ПО создано не только для этого. Поэтому, наверно, обычному человеку найти в интернете его будет сложно. Либо он не сможет им воспользоваться. Поэтому с учетом того, что программа, создающая дипфейки, не очень качественно работает, пока их можно определить на глаз.

Обычно программное обеспечение используется для анализа большого количества дипфейков. То есть когда, например, крупные видеохостинги борются с вредоносным контентом, они используют автоматизированные системы, в том числе системы определения дипфейка.

Поэтому цель ПО на сегодняшний день - не выявить разовый дипфейк, а определять их в масштабе. Пока можно определить на глаз, искусственно создано видео или нет.

Мессенджеры Фото Интернет Искусственный интеллект Видео Дипфейк
27 декабря 2023, 13:37
«Запугивали и душили детей». В Госдуме объяснили, зачем аниматорам справки от психиатра
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В России ввели ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» на развлечения для детей от шести до 18 лет. Организаторам площадок запретили давать задания, во время которых могут причинить боль, обязали нанимать аниматоров с профильным образованием и справкой от психиатра. Стандарт разработали после многочисленных случаев травмирования и консультаций с участниками рынка, рассказала «360» депутат Госдумы Яна Лантратова.

В процессе обсуждений парламентарии выяснили, что порядочные, как сказала Яна Лантратова, организации, во-первых, в обязательном порядке соблюдали меры безопасности и оформляли страховку своих клиентов на случай травм. Во-вторых, нанимали актеров с профессиональным образованием и необходимыми документами.

«Имея медицинские книжки, они точно психически здоровы, их можно подпускать к детям. Они уравновешены и имеют право работать с людьми. Порядочные представители квест-индустрии страдали оттого, что есть непорядочные. Из-за этого на них падала тень», - объяснила одна из авторов инициативы.

Стандарт по квестам После консультаций разработали профессиональный стандарт, развели понятия и уточнили в законодательстве понятие «квест». Яна Лантратова заявила, что на первом этапе решили отрегулировать детское направление, а за взрослое взяться в 2024 году.

«Первый нормативный документ приняли. Теперь у нас есть стандарты квест-индустрии. Это очень важно. Пока они касаются детских квестов, но мы планируем в следующем году продолжить работу и над взрослыми», - сказала она.

Организаторов квестов обязали соблюдать правила безопасности и проверять своих аниматоров. Яна Лантратова поблагодарила Росстандарт за оперативность.

Пожары и травмы «Темой квестов мы начали заниматься в этом году на основании того, что произошло несколько трагедий. Появлялись сообщения о том, что на различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети», - сказала она.

Депутат напомнила о громких случаях. Например, во время квеста произошло возгорание , участники не смогли выйти и получили ожоги. На одном из испытаний использовали настоящий топор , женщина поранила руку. Яна Лантратова собственными глазами видела, как на квест-вечеринке детям предлагали под музыку, не подходящую для их возраста, вниз головой съезжать с горки в травмоопасную конструкцию.

«Были случаи, когда во время квеста аниматоры, которых набрали просто по объявлению, без образования, без знаний, без всего, запугивали детей, душили людей и [делали] разные ужасные вещи», - заявила депутат.

Тысячи происшествий В Госдуме провели круглый стол по этому поводу. На него, по информации Яны Лантратовой, пригласили представителей Минкультуры, Минэкономики, МВД и прокуратуры. Их информация позволила оценить масштаб проблемы.

«У нас сферу квестов никак не регулируют, в законодательстве даже не было такого понятия. <…> Порядка четырех тысяч преступлений расследовали за короткий период времени. Но четкой статистики нет, потому что нет понятия „квест“», - объяснила Яна Лантратова.

Депутаты решили не рубить с плеча и обсудить регулирование квестов с участниками рынка. Они пригласили представителей платформы «Мир квестов» и сети «Клаустрофобия».

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