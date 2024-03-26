Путин заявил о необходимости поддерживать семьи российских военнослужащих

«Прежде всего нужно обратить внимание на помощь и поддержку военнослужащих, членов их семей», - сказал российский лидер на коллегии Генпрокуратуры.

По мнению Путина, от того, насколько эффективно власти будут обеспечивать социальную справедливость, зависят настроения в обществе. На этом также строится сохранение государственности и достижение поставленных целей по многим направлениям, подытожил он.

Ранее президент призвал прокуроров строго наказывать коррупционеров и казнокрадов. Он напомнил, что на реализацию нацпроектов выделяются большие средства, которые не должны осесть в чужих карманах.