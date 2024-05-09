Путин заявил о недопустимости риска глобального столкновения

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения», - подчеркнул он.

Путин обратил внимание. что на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но Россия помнит, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и других сражениях.

«При этом подчеркну: Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. <…> Всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», - добавил он.