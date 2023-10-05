Путин заявил о естественном начале структурной перестройки экономики
Бюджет России справляется с поставленными задачами, в том числе с проведением СВО. В стране естественным образом началась структурная перестройка экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи.
«У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики», - сообщил он.
Глава государства добавил, что страна смогла преодолеть экономические проблемы, вызванные санкциями. По словам Путина, в российской экономике установилась стабильная и устойчивая ситуация.
«Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся», - отметил российский лидер.
Ранее глава государства заявил, что Россия защищает свои традиции и ценности в ходе специальной военной операции на Украине. Страна отстаивает свою цивилизацию и своих людей, добавил он.