13 марта 2024, 10:46

Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы

РИА «Новости»
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Бизнес в России должен понимать, что в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров в лучшую сторону не изменится, это проблему необходимо решать кардинальным образом. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым сказал президент Владимир Путин.

«Важная вещь, ведь когда трудовых мигрантов привлекают на предприятия, то говорят о нехватке рабочих рук. Для предпринимателей нужно понимать, что с точки зрения наличия рабочих рук ситуация для них в ближайшие годы к лучшему не изменится. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы», - отметил он.

Путин выразил мнение, что эту проблему нужно решать кардинально, снижать количество работающих и повышать производительность труда путем внедрения современной техники.

«Для этого нужно готовить кадры и проводить инвестиции в эту сферу. Об этом нам нужно подумать, это самое главное», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что налоговое бремя в России должно стать более справедливым.

Мигранты Россия Бизнес Владимир Путин
13 марта 2024, 10:48
Путин ответил Киселеву на вопрос «Где деньги, Зин?»
РИА «Новости»
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Журналист Дмитрий Киселев задал президенту России Владимиру Путину вопрос о средствах, которые пойдут на реализацию масштабных проектов, анонсированных в послании Федеральному собранию. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, обращаясь с посланием, вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом», - отметил Киселев.

По его словам, президент предложил совершенно удивительный план развития страны с другой инфраструктурой и социальной системой.

«Так и хочется спросить, задать Ваш любимый вопрос из Высоцкого: „Где деньги, Зин?“. Мы их заработали вообще?» - поинтересовался он.

«Да, конечно», - ответил Путин.

Более того, продолжил глава государства, все это было сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации и полностью вписывается в бюджетные правила.

«И, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше», - указал он.

Таким образом, по его словам, такие специалисты придерживаются мнения, что нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики страны.

«Думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как говорят оптимисты из этой среды экспертов, о которой я сказал, то мы можем - и должны, и сможем - увеличить эти расходы по различным направлениям», - пояснил Путин.

Киселев уточнил, что речь идет о шестилетнем периоде. Президент ответил утвердительно, пояснив, что сейчас идет работа над бюджетом на трехлетний плановый период.

«Но, конечно, когда мы готовились к посланию, <…> исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными именно на шесть лет», - заключил он.

Россия Владимир Путин Экономика
13 марта 2024, 10:05
Появилось полное видео интервью Путина Дмитрию Киселеву
РИА «Новости»
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Полное видео интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву для РИА «Новости» и телеканала «Россия» опубликовали в официальном Telegram-канале и на сайте Кремля.

Многие вопросы, которые Киселев адресовал главе государства, касались послания Федеральному собранию, которое он огласил 29 февраля в Гостином Дворе в Москве. В ходе своего обращения президент обозначил основные задачи развития страны.

Анонсируя интервью с Путиным для РИА «Новости» и телеканала «Россия», Киселев отмечал, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. Кроме того, актуальных оценок требуют и новые угрозы с Запада. В беседе с президентом, по его словам, были расставлены многие точки над i.

Владимир Путин
13 марта 2024, 07:52
Путин оценил работу правительства Мишустина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин считает некорректным говорить до оглашения результатов выборов о сохранении правительства Михаила Мишустина. В целом он назвал удовлетворительной работу кабмина. Об этом глава государства заявил в эфире «Россия 1».

«В целом правительство работает, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно», - прокомментировал российский лидер.

Правительство Мишустина было сформировано в 2020 году. Ранее премьер заявил, что в текущем году сохранился тренд на рост отечественной экономики. По его словам, это прослеживается по динамике ВВП. Только в январе рост ВВП оценивали в 4,6% в годовом выражении, подчеркнул глава кабмина.

Путин обращал внимание членов правительства на повышение реальных зарплат граждан. При этом он указывал, что нельзя забывать о показателях инфляции.

Россия Работа Владимир Путин Михаил Мишустин Выборы
13 марта 2024, 07:43
Путин объяснил атаки на российские регионы провалом ВСУ
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Попытки украинских военных атаковать приграничные Белгородскую и Курскую области связаны с провалами ВСУ на линии фронта. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», - сказал глава государства.

По его словам, ВСУ не достигли ни одну цель, которую ставили в 2023 году. Учитывая это, украинские военные хотят «хоть что-то показать». Но они стараются, чтобы это освещалось в прессе, подытожил российский лидер.

Накануне власти Курской области сообщили о попытке украинской диверсионной группы прорваться в регион. Спецслужбы, военные и правоохранители пресекли эту попытку.

Россия Владимир Путин

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