Путин заявил, что все победы закладываются в школе
Президент Владимир Путин подвел итоги заседания Государственного совета. Во время мероприятия он заявил, что все победы закладываются в школе, сообщил сайт Кремля.
«БФ „Сокол“ и БФ „Мы рядом“ приняли решение подать коллективный иск к Ивлеевой Анастасии в соответствии со статьей 150 ГК РФ - нарушение достоинства личности! Сумма иска составит один рубль, так как у фондов не финансовый интерес, а цель защитить права наших ребят, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над нашей головой!» - отметила Лукманова.
Она добавила, что к заявлению в отношении Ивлеевой могут присоединиться все желающие. Сейчас количество истцов составляет около 60 человек.
«Решение было принято вчера. В Telegram-канале очень активное обсуждение было всего, там у нас очень много родственников ребят, которые находятся на СВО. Они были шокированы такой ситуацией. <…> Нам сумма не важна. <…> Главное - извинения перед родственниками ребят», - добавила президент фонда.
Ранее группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку телеведущей. Заявление зарегистрировал Хамовнический суд Москвы.
По данным агентства, гособвинитель также попросил штраф для обоих подсудимых в размере 500 тысяч рублей.
В материалах суда указано, что участники «Маяковских чтений» проходят по двум уголовным делам - о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия.
Суд также приговорил ранее по этому делу Николая Дайнеко. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии.
Осенью прошлого года несколько человек устроили несанкционированную акцию рядом с памятником Маяковскому в Москве. Участники мероприятия прочитали стихи, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. После задержания чтецы принесли свои извинения, следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.
Накануне Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Памятную дату предложили отмечать 1 июля. В этот день ее уже празднуют в ряде регионов России по инициативе общественных объединений и населения.
«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах», - подчеркнули в документе.
В пояснительной записке к законопроекту указали, что официальное установление памятной даты не только станет выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но и послужит их объединению. Предполагается также, что новый праздник будет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания.
Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что ветераны боевых действий начнут получать электронные удостоверения в 2024 году.
«Известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии радовали пассажиров Московского метро», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в 2023 году зафиксировали рекорд по количеству заявок на участие в новом сезоне проекта. Их поступило более тысячи.
Также в этом году открыли пять новых площадок для выступлений на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» БКЛ, Лихоборы МЦД-3 и на международном автовокзале «Северные ворота».
Так, в начале декабря на станции метро «Мичуринский проспект» концерт дала певица Ольга Серябкина.