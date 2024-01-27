Путин заявил, что в Европе русофобия продвигается как официальная политика

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Некоторые страны пошли по стопам гитлеровцев, используя аналогичные методы, а в Европе русофобия продвигается как официальная политика. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного памяти мирных жителей СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщило РИА «Новости».

«Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей», - сказал он.

Он добавил, что в государствах Прибалтики тысячи людей становятся жертвами травли, им отказывают в элементарных правах и нарекают «недолюдьми».

По словам российского лидера, украинский режим прославляет пособников Гитлера, использует террор против всех неугодных.

«Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», - сказал президент РФ.

Он также назвал преступления гитлеровцев карательными акциями. Они не имеют срока давности, их продолжат расследовать.