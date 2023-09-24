Путин заявил, что россияне имеют все условия для свободного выражения воли на выборах

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«Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах», - сказал глава государства.

Он напомнил, что отдать свой голос можно по месту жительства или по месту фактического нахождения, на избирательном участке или на дому. Также можно выбрать день, когда пойти на выборы, ведь теперь есть возможность голосовать в течение нескольких дней.

Именно народ является источником власти в России, добавил Путин. Россияне сами определяют путь развития страны.

В своем поздравлении российский лидер также поблагодарил членов Центризбиркома за организацию выборов в новых регионах. Он отметил члены ЦИК действовали смело, хотя им и пришлось работать в трудных условиях.