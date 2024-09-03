Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», - отметил глава государства.

Путин высоко оценил вклад Спасского в развитие научно-технической и конструкторской мысли, обороноспособность страны. Он подчеркнул, что память о конструкторе навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Спасский умер на 99-м году жизни. Конструктор не только создавал новые подводные лодки, но и сформировал школу ученых и конструкторов, которые до сих пор продолжают его дело.

Спасский - почетный гражданин Санкт-Петербурга. В 2004 году имя академика Спасского присвоили малой планете 11268. Также он удостоился звания Героя России, Социалистического Труда, награжден орденами Почета, Ленина и «За заслуги перед Отечеством» II степени.