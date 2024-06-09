Путин встретится с вступившими в программу «Время героев» участниками СВО

Среди прочих мероприятий главы государства на следующей неделе - заседание Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными. Также президент 12 июня вручит лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии, а также золотые звезды Героям Труда.

Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере.

Целью программы является подготовка руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для последующей работы в органах муниципальной и государственной власти.

Ранее перед участниками «Времени героев» выступили Лавров, Соловьев и Мединский.