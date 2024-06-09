09 июня 2024, 14:58

Путин встретится с вступившими в программу «Время героев» участниками СВО

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с бойцами специальной операции. Об этом сообщили в программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Среди прочих мероприятий главы государства на следующей неделе - заседание Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными. Также президент 12 июня вручит лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии, а также золотые звезды Героям Труда.

Программу «Время героев» разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. С ее помощью бойцы СВО смогут повысить профессиональные компетенции, в том числе в гражданской сфере.

Целью программы является подготовка руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих для последующей работы в органах муниципальной и государственной власти.

Ранее перед участниками «Времени героев» выступили Лавров, Соловьев и Мединский.

Россия Владимир Путин
09 июня 2024, 15:14
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда «Зова народа»
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Лобненский суд Московской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа в отношении Дмитрия Матвеева», - заявили в суде.

Еговцева убили в Лобне 7 июня неподалеку от его дома. По информации Следственного комитета по Московской области, преступник ударил его ножом не менее восьми раз, однако сам попал в реанимацию.

По предварительным данным, убийцей является давний поклонник жены Еговцева. Ставшая свидетельницей преступления консьержка дома заявляла, что убийца представился ей курьером и попытался войти в подъезд.

Жена погибшего Екатерина отмечала, что не знала лично напавшего.

Убийства Суд Лобня Преступления
09 июня 2024, 15:12
Умер генеральный директор ЗИЛ Сайкин
РИА «Новости»
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Председатель Мосгорисполкома и бывший генеральный директор московского завода ЗИЛ Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил сайт Федерации спортивной борьбы России.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», - указали в пресс-службе.

С 1982 по 1986 год и с 1992 по 1995 год Валерий Сайкин руководил ЗИЛом. В 1986 году его избрали председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов, а в 1990 году он стал зампредседателя Совета министров РСФСР, но проработал в этой должности всего три месяца.

Ранее в Париже умер генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Он работал в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Делуар страдал от онкологического заболевания, он ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Спортсмены Депутаты Россия Москва
09 июня 2024, 09:14
Минздрав рассмотрит изменения правил целевого набора обучения
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения рассматривает некоторые варианты по изменению условий целевого набора обучения, в этом году ведомство уже внесло изменения в процедуре подачи заявки и получения целевого направления. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы уже внесли ряд изменений в законодательство по целевому набору. В 2024 году поменяли подход к целевой подготовке специалистов, меняется процедура подачи заявления на обучение и получения направления на учебу в вузе. Также рассматриваем и другие предложения, но они на стадии обсуждения», - отметил он.

Мурашко добавил, что выпускники в целом выполняют свои обязательства по договору целевого обучения. По его словам, по программе «Вуз - регион» в 2022–2023 годах свои обязательства выполнили порядка 70% выпускников, при этом часть из них еще продолжает учиться в ординатуре.

В России началась разработка новой системы высшего образования. Бакалавров заменят специалистами, ориентированными на запросы работодателей.

Вузы Здравоохранение Минздрав Россия
09 июня 2024, 02:56
Ученые объяснили влечение женщин к абьюзерам и психопатам
Freepik
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Ученые из Университета штата Арканзас выяснили, почему некоторых женщин влечет к мужчинам с психопатическими и другими негативными чертами личности. Исследование опубликовали в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Американские психологи раскрыли тайну влечения женщин к «плохим мальчикам», объяснив, что у них присутствует высокий уровень болезненного любопытства. Их тянет к мужчинам с темной личностью, потому что возникает желание пережить опыт опасных ситуаций.

В исследовании участвовали 210 студенток крупного вуза. Девушки оценили гипотетическое профили мужчин, у которых был разный уровень темных черт личности, но в каждом из них подробно описывались их типичное поведение.

Если говорить о психопатии, то она, как нарциссизм и макиавеллизм, входит в так называемую «Темную триаду» личности. Таким людям свойственно желание манипулировать окружающими, они не склонны кому-то сочувствовать и в целом зациклены на самих себе. Они редко могут поддерживать здоровые и долговременные романтические отношения с партнером.

Ранее психологи рассказали, что абьюзеры не являются сильными личностями , боятся разоблачения и публичного осуждения.

Исследования США Женщины Ученые Психология

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