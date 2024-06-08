Путин встретился с сыном Кадырова и дал напутствие на семейную жизнь

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Кадыров-старший уточнил, что глава государства поздравил Али с предстоящей скорой свадьбой и напутствовал в личной жизни.

«Владимир Владимирович дал важные наставления и советы, мудрые напутствия во взрослую жизнь о том, как стать полезным и нужным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет патриотическая, активная и умная молодежь каждого региона, в том числе Чечни», - написал он.

Глава республики добавил, что личная встреча с главой государства зарядила и воодушевила Али на многие годы вперед.

Ранее также стало известно, что сын Кадырова Ахмат стал новым руководителем министерства по физической культуре и спорту Чечни.