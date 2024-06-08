08 июня 2024, 13:53

Путин встретился с сыном Кадырова и дал напутствие на семейную жизнь

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин провел встречу с Али Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram-канале.

Кадыров-старший уточнил, что глава государства поздравил Али с предстоящей скорой свадьбой и напутствовал в личной жизни.

«Владимир Владимирович дал важные наставления и советы, мудрые напутствия во взрослую жизнь о том, как стать полезным и нужным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет патриотическая, активная и умная молодежь каждого региона, в том числе Чечни», - написал он.

Глава республики добавил, что личная встреча с главой государства зарядила и воодушевила Али на многие годы вперед.

Ранее также стало известно, что сын Кадырова Ахмат стал новым руководителем министерства по физической культуре и спорту Чечни.

Чечня Россия
08 июня 2024, 14:46
Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети
РИА «Новости»
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Пропавшие в лесу в Свердловской области дети спали в обнимку с собаками и питались найденными перепелиными яйцами. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД региону.

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых отметил, что дети вели себя в лесу очень спокойно.

«Звать кого-то на помощь сил у них уже не было, тем более сильно покусали комары. Питались чем могли, в том числе перепелиными яйцами, которые обнаружили в лесу. Ночью спали вместе со своими собаками, которые их согревали», - рассказал он.

Детей обнаружили четверо работников службы безопасности областного предприятия РМК: Виктор Крылов, Вадим Хасанов, Игорь Греков и Евгений Садритдинов.

«Ранним утром в субботу поисковики на квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и кричали, чтобы привлечь внимание детей», - добавил Горелых.

Девочка 11 лет и мальчик 13 лет потерялись 4 июня , когда отправились на рыбалку на реку Липку.

Дети Свердловская область
08 июня 2024, 12:57
Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге
Unsplash
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Бизнесу могут запретить отправлять какие-либо запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного. Такую инициативу разрабатывает Минцифры, рассказал глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

Нововведение, по его словам, может вступить в силу уже в 2025 году.

«Прорабатываем инициативу запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного», - сказал министр.

Сейчас порядка 20% входящей документации приходит в Минцифры в бумажном виде. В основном это различного рода запросы, переписка по контрактам и отчетность.

На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. По словам Шадаева, это станет возможным после запуска спутниковой группировки. До 2030 года Россия планирует вывести порядка 737 низкоорбитальных спутников связи.

Самолеты Россия Бизнес Спутниковая связь ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 12:29
Свыше 700 компаний воспользовались поддержкой «Моспрома» за пять лет
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За последние пять лет мерами поддержки от центра «Моспром» воспользовались порядка 700 столичных компаний. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва, заметил он, активно поддерживает развитие промышленности. К примеру, специалисты центра «Моспром» предоставляют производителям полный цикл поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности.

«Всего с 2019 года помощь в продвижении продукции на международные рынки получили более 700 московских производителей. Они провели свыше девяти тысяч переговоров с зарубежными контрагентами», - рассказал он.

К примеру, в прошлом году три компании по производству продуктов питания приняли участие в международной выставке в Китае. По итогам этого мероприятия они заключили контракты на поставку товаров.

Экспертная аналитика Специалисты центра «Моспром» уделяют большое внимание аналитике и исследованию зарубежных рынков. В общей сложности с 2019 года они подготовили свыше 200 аналитических продуктов. В 2021 году сотрудники центра разработали цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Такое устройство - первое в России, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с определенным товаром», - отметил он.

По его словам, только в первом квартале 2024 года сервис посетили 2,5 тысячи раз.

Россия Китай Продукты Москва
08 июня 2024, 09:44
Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор в больницах — Мурашко
РИА «Новости»
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Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», - отметил он.

Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.

Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС , об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Здравоохранение Больницы Врачи Россия Москва Теракт в «Крокусе» ПМЭФ-2024

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