Путин вспомнил о незабываемом подарке из студенческих лет

Он объяснил, что его родителям пришлось выбирать между покупкой кооперативной квартиры и автомобилем. В итоге они остановили свой выбор на машине, что стало неожиданностью для учащегося на первом курсе Путина.

«Я был уверен, что выберут квартиру, поскольку семья жила в коммуналке. Но мама сказала: „Возьмем машину, пусть сынок ездит“», - объяснил глава государства.

Ранее российский лидер рассказал, как собирается провести Новый год. Путин планирует провести праздник в кругу близких людей, обсуждая бытовые темы за бокалом шампанского. Он посмотрит обращение президента и будет ждать боя курантов. Глава государства сообщил, что еще не успел купить новогодние подарки для близких, но обязательно это сделает.