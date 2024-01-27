Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда

С первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали на Невском пятачке численно превосходящие силы противника. Они не позволяли нацистам и их союзниками приблизиться к Ленинграду.

Путин, преклонив колено, возложил букет красных роз к основанию памятника. В это время горнист из почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Президент некоторое время стоял молча, после чего перекрестился.

Люди, которые смогли пережить блокаду и победить нацизм , навсегда останутся нравственным примером для россиян в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, заявил накануне глава государства на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград». Новый корабль назвали в память о подвиге города и мужестве его жителей и защитников.