27 января 2024, 13:27

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда

Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

С первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали на Невском пятачке численно превосходящие силы противника. Они не позволяли нацистам и их союзниками приблизиться к Ленинграду.

Путин, преклонив колено, возложил букет красных роз к основанию памятника. В это время горнист из почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Президент некоторое время стоял молча, после чего перекрестился.

Люди, которые смогли пережить блокаду и победить нацизм , навсегда останутся нравственным примером для россиян в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, заявил накануне глава государства на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград». Новый корабль назвали в память о подвиге города и мужестве его жителей и защитников.

Памятники Владимир Путин Цветы Блокада Ленинграда
27 января 2024, 13:57
Россияне с начала года стали потреблять больше электроэнергии
Читайте нас в: Google Новости
Потребление электроэнергии в России с начала 2024 года выросло на 4,9% из-за холодной погоды. Об этом сообщил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий, чьи слова привело РИА «Новости».

«Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%», - подчеркнул он.

По словам эксперта, такие данные пока не позволяют судить о тренде, отражающем рост экономики страны. Но в целом «заметный рост присутствует». Увеличение энергопотребления заметно как по России, в том числе в изолированных районах, так и в единой энергосистеме страны.

Жители Сахалина в середине января остались без электричества из-за мощного снежного циклона. Света лишились сотни людей. К ликвидации последствий разбушевавшейся стихии привлекли все силы и средства.

Тогда же без электричества остались жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону. Отключение электроэнергии не повлияло на подачу отопления.

Электричество Россия Погода
27 января 2024, 13:03
Стали известны сроки ремонта НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде
Читайте нас в: Google Новости
Срок восстановления оборудования на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл» оценили минимум в 1-1,5 месяца. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, сообщил RT.

По его словам, компания продолжила оценивать возможности быстрого ремонта оборудования. Восстановление, по оценкам предприятия, займет не менее месяца.

«От этого будет зависеть, сколько займет времени. Минимальное - это все равно где-то около 1-1,5 месяца», - указал Новак.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в стране, оно перерабатывает порядка 17 миллионов тонн нефти в год. В январе компания проинформировала о временном прекращении работы одной установки. По сообщению «Лукойла», специалисты приступили к восстановлению нормального производственного режима.

Через несколько дней в Минэнерго рассказали о разработке мер для обеспечения внутреннего рынка топливом на время ремонта предприятия. Оперативный штаб решил снизить экспортные поставки и задействовать уже имеющиеся ресурсы.

Бензин Нефть Заводы Экономика
27 января 2024, 10:19
«Сильно нагружены долгами». Хуснуллин и Решетников поспорили из-за строительства дорог в Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
Во время совещания с президентом Владимиром Путиным, темой которого стали вопросы социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, между министром экономического развития Максимом Решетниковым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным возник спор о строительстве дорог. В частности, дискуссия разгорелась о выборе приоритетности возведения Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) или Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), сообщил РБК.

Решетников пояснил, что из-за большого количества запущенных проектов, связанных со строительством дорог, возник скрытый дефицит в финансировании. Несмотря на то, что деньги выделят, так как дорожные проекты будут реализовывать в первую очередь, долги уже приближаются к «красным линиям».

«Госкомпании достаточно сильно нагружены долгами, и там ресурсов дальше брать на нее этот долг нет», - отметил глава Минэка.

В свою очередь Путин назвал более приоритетным проектом ШМСД, отметив, что желательно реализовать оба.

Хуснуллин не согласился с Решетниковым, заявив, что КАД-2 нужнее для жителей региона, так как они стремительно переезжают в Ленобласть. Он сравнил это с обстановкой в Москве в 2010 году и сказал, что этот проект будет более удачным, хотя ШМСД тоже даст развитие для города. Хуснуллин указал на перезагруженность существующего КАД и необходимость решить эту задачу.

В Новой Москве за 12 лет также удалось возвести больше 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. В 2023-м проложили свыше 36 километров магистрали.

Санкт-Петербург Строительство Дороги
27 января 2024, 10:12
Юбилейную выплату ко Дню освобождения блокадного Ленинграда получили 56 тысяч ветеранов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Социальный фонд РФ перечислил 56 тысячам ветеранов, проживающим в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике, юбилейную выплату в размере 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель фонда Сергей Чирков, его слова процитировала пресс-служба организации.

«Блокада Ленинграда стала символом стойкости, единения и непреклонности духа нашего народа, когда каждый день был исполнен борьбы за выживание, дружбы, сострадания и бесстрашного героизма. Сегодня, как никогда, нам нужна эта память!» - заявил Чирков.

В Соцфонде подчеркнули, что День полного освобождения блокадного Ленинграда одновременно несет в себе болезненные воспоминания о страшных испытаниях, выпавших на долю людей, но и демонстрирует мужество и силу духа народа. Представители фонда поблагодарили ветеранов за их непоколебимость и доблесть.

«Вы являетесь символом нашей бесконечной силы и единства», - заключили в организации.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В планах гитлеровских оккупантов было стереть с лица земли город и уничтожить всех его жителей. За жизнь люди стойко боролись 872 дня, несмотря на ежедневные бомбардировки и страшный голод.

Ленинградская блокада навсегда останется одной из самых трагичных, но в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Как заявил президент России Владимир Путин, россияне, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм - нравственный пример для всех.

Выплаты в России Ветераны Войны Россия Блокада Ленинграда Великая Отечественная война

Новости по теме