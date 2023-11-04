Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Вместе с главой государства в возложении цветов поучаствовали главы традиционных конфессий, представители молодежных и общественных организаций. Других планов у Путина на 4 ноября не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

День народного единства отмечают в стране с 2005 года. Праздник учредили в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Глава государства в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для России. В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, но народ не допустил этого и отстоял родную землю, напомнил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 ноября напомнил, что основой российского государства всегда было уважение разных народов и конфессий. Он также напомнил, что у страны было много врагов, но Россия во все времена давала отпор недоброжелателям.