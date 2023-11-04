04 ноября 2023, 13:46

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Википедия
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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Церемонию приурочили ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вместе с главой государства в возложении цветов поучаствовали главы традиционных конфессий, представители молодежных и общественных организаций. Других планов у Путина на 4 ноября не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

День народного единства отмечают в стране с 2005 года. Праздник учредили в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Глава государства в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для России. В начале XVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, но народ не допустил этого и отстоял родную землю, напомнил Путин.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 ноября напомнил, что основой российского государства всегда было уважение разных народов и конфессий. Он также напомнил, что у страны было много врагов, но Россия во все времена давала отпор недоброжелателям.

Праздники Россия Владимир Путин
04 ноября 2023, 13:58
Ущерб аграриям от разрушения Каховской ГЭС оценили примерно в 150 млн рублей
Pxhere
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Прямой ущерб российским аграриям от разрушения Каховской ГЭС составил около 150 миллионов рублей. Такое заявление сделала зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия», сообщил ТАСС.

«Аграрии пострадавшего региона предоставляли информацию о том, что прямой ущерб составляет на этот сельхозгод около 150 млн рублей», - сказала она.

Однако для окончательных выводов потребуется еще до 1,5 года. Исследователи продолжают работу.

Также Абрамченко подтвердила, что по прогнозам в 2023 году объем сбора зерна составит 140 миллионов тонн.

Ранее Абрамченко рассказала, что в России собираются рассмотреть вопрос о запрете вывоза яиц и мяса кур. С предложением выступил Минсельхоз России, такая инициатива позволит сдержать рост цен и не допустить дефицита этой категории продуктов.

Сельское хозяйство Россия
04 ноября 2023, 13:25
Правительство допустило введение запрета на вывоз яиц и мяса кур
Pxhere
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Вывоз из России некоторых видов мяса кур и яиц могут запретить. Этот вопрос планируют рассмотреть в середине ноября 2023 года, сообщила ТАСС зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Минсельхоз выступил с такой инициативой. Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию», - добавила она.

В России стабильность внутреннего рынка - важный приоритет. Причем как с точки зрения физического объема продовольствия, так и экономической доступности.

Минсельхоз России предложил на полгода запретить вывоз из страны отдельных видов мяса птицы. Такая мера необходима для сдерживания потребительских цен на социально значимую продукцию. Сейчас правительство заинтересовано в том, чтобы снизить стоимость бройлера, супового набора и крыльев. Перед Новым годом цены на эти товары могут подняться, но затем они опустятся.

Сельское хозяйство Продукты Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 13:08
Роскосмос покажет макеты ракет «Ангара» и «Амур-СПГ» на форуме «Россия»
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Роскосмос на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ представил макеты космической обсерватории «Спектр-РГ» и Российской орбитальной станции, а также элементы ядерного буксира. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Посетители экспозиции в павильоне «Космонавтика и авиация» могут увидеть ракеты «Амур-СПГ», «Ангара», «Корона» и макет демонстратора многоразового крылатого ракетного блока «Крыло-СВ».

«Впервые можно увидеть элементы транспортно-энергетического модуля, включая массивную ядерную энергетическую установку, макет „Спектра-РГ“, РОС и другое», - говорится в сообщении.

В день открытия выставки к гостям с приветственным словом обратился исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и космонавты с борта МКС: Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. В рамках мероприятия посетители увидят главные достижения страны в различных сферах.

Роскосмос Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 12:54
«Выявить сильнейших и взять с них пример». Депутат Лебедев — о форуме «Россия»
Телеканал «360»
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Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представляют все регионы России, в том числе Московская область. Чемпион мира по боксу, член совета депутатов городского округа Чехов Денис Лебедев заявил «360», что ему приятно осознавать, какими стремительными темами развивается Подмосковье.

«Мне очень интересно на таких мероприятиях, учитывая, что я всю жизнь общался в спортивном пространстве. Спортивный путь я свой закончил, но конец одного пути - это всегда начало нового. Мне все интереснее познавать жизнь с другой стороны. Живя в Подмосковье, мне приятно осознавать, что регион развивается стремительными темпами», - сказал он.

Как отметил депутат, в Московской области появляются современные парки, стадионы и спортивные площадки и учебные заведения, власти возводят новые больницы, даже обычные остановки уже оснащены Wi-Fi.

Старое уважай, к новому стремись «Знаете, есть такое выражение: „Старикам - везде у нас почет, молодым - везде у нас дорога“. Я специально сказал наоборот эту фразу, потому что мы уже в другом времени живем. В Подмосковье так и есть: уважение к старшим, уважение к предкам. Это ведь те люди, благодаря которым мы сегодня живем, развиваемся», - пояснил собеседник «360».

Но сегодня - век новых технологий, поэтому в регионе созданы все условия для развития юношей и девушек. Молодые люди учатся, познают культуру, занимаются спортом.

«Ведь мы же все хотим жить в сильном государстве. Поэтому нужно, чтобы и молодежь у нас была сильная и умная, активная. А значит, мы будем как и сейчас: непобедимыми, сильными, великой державой!» - добавил Лебедев.

Выявить сильнейших По мнению бывшего боксера, в проведении подобных форумов есть спортивный интерес, соревновательный дух. Лебедев отметил, что наверняка буду выявлены лучшие регионы.

«Чтобы выявить сильнейших, взять с них пример и продолжить хорошее дело», - заключил он.

На форуме представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. «360» провел прямую трансляцию с места событий.

Президент Владимир Путин и все руководство страны может посетить международную выставку-форум.

Спортсмены Выставка-форум «Россия»

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