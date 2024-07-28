Путин вместе с патриархом Кириллом посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге

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Российский лидер осмотрел храм вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предстоятель Русской православной церкви наградил Путина орденом святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени. В пресс-службе опубликовали видео с церемонии и отметили, что эта общецерковная награда входит в перечень высших орденов.

Ранее глава государства принял в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Вместе с главой Минобороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым он на катере обошел парадные линии кораблей.

После торжественного мероприятия Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову. Монумент располагается в центре города - на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.