Путин утвердил передачу ВТБ госпакета акций ОСК
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о передаче банку ВТБ 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующий документ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Объединенная судостроительная корпорация является крупнейшей и ведущей судостроительной компанией в стране, ее создали в 2007 году. Доля государства в ее капитале составляла 100%, в компанию входили около 40 организаций и предприятий отрасли.
Впервые Путин сообщил о намерении передать ВТБ акции ОСК на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным 10 августа. Президент заявлял, что полностью поддерживает эту меру.
После этого аналитики ВТБ приступили к аудиту ОСК. Костин заявлял, что холдинг накопил много проблем , том числе финансовых. Также из минусов он отмечал сильное технологическое отставание компании в сфере гражданского судостроения.