Путин указал на востребованность работы движения «Матери России»

Читайте нас в:

В Пятигорске в субботу началась конференция, приуроченная ко Дню матери. Глава государства направил ее участникам приветственное письмо.

Участниками форума стали матери и жены участников специальной операции, многодетные матери, представительницы добровольческих и благотворительных организаций, попечители детей-сирот, деятели образования, культуры и науки.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии конференции, которую посвятили Дню матери. Отмечу востребованную большую работу ее организатора, общественного движения „Матери России“», - указал в телеграмме Путин.

Президент отметил, что на конференции обсуждают вопросы государственного значения: поддержу детства и материнства, а также улучшение демографической ситуации в стране.

В заключение глава государства поздравил с приближающимся праздником организаторов мероприятия, гостей и участников.

День матери является ежегодным праздником, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В нынешнем году праздник пришелся на 26 ноября.

Ранее Путин назвал поддержку детства и материнства одним из главных приоритетов России.