17 февраля 2024, 14:04

Путин указал на вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

РИА «Новости»
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Компания «Газпром» работает на стратегическую перспективу и вносит серьезный вклад в технологический суверенитет России. Об этом в обращении по случаю Дня «Газпрома» на выставке «Россия» сказал президент страны Владимир Путин.

«Компания работает с пониманием государственных интересов, работает на стратегическую перспективу и вдолгую», - заявил он.

Президент отметил, что «Газпром» успешно осваивает глобальные рынки и ставит перед собой только амбициозные цели.

«Уверен, что компания и в будущем продолжит четко воплощать все стратегические планы развития в жизнь», - добавил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре отмечал, что на газификацию страны в 2024 году направят 270 миллиардов рублей. По его словам, к 2030 году компания выполнит поставленную задачу по полной газификации страны.

По поручению Путина правительство установит приоритет социальной газификации , уделив главное внимание участникам СВО.

Россия Владимир Путин Газпром
17 февраля 2024, 12:11
Условия переселения для репатриантов в России упростили
РИА «Новости»
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Условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников упростили в России. Она касается репатриантов, желающих вернуться на родину, напомнили в пресс-службе кабина.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», - указали в правительстве.

В кабмине пояснили, что теперь репатриантам не нужно подтверждать владение русским языком на достаточном для общения уровне.

Репатриантами считают желающих вернуться в Россию граждан, которые постоянно живут за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года. К ним также относят бывших граждан РФ, родившихся или постоянно живущих на территории РСФСР и имевших гражданство СССР. Кроме того, к этой категории отнесли лиц, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно жившие на территории РСФСР, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

В ноябре 2023 года депутаты предложили упростить получение вида на жительство соотечественникам, которые хотят репатриироваться в Россию.

Россия
17 февраля 2024, 10:46
Полиция заинтересовалась матерью челябинского школьника после ссоры с мигрантами
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы займутся матерью ученика школы в Челябинске, у которого произошел конфликт с мигрантами. Об этом в Telegram-канале сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, женщина продемонстрировала неготовность к компромиссу.

«Вчера мы большой рабочей группой провели встречу, чтобы разобраться в конфликте в челябинской школе № 30. Стала очевидна роль одной из мам, которая позволяет себе оскорблять педагогов, нагнетает ситуацию и не готова к компромиссам. Ее пригласят на беседу в отделение полиции», - написала Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в настоящее время ситуация в классе рабочая, дети общаются, играют и учатся.

«Все элементы разжигания межнациональной розни мы пресечем, всегда стоим на стороне детей», - добавила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке агрессивного поведения детей из семей мигрантов в челябинской школе.

Депутат Сергей Миронов указывал на необходимость системной подготовки детей мигрантов перед поступлением в российские школы.

Дети Школы Мигранты Челябинск Полиция
17 февраля 2024, 10:41
Снегопад сочли поводом для перевода россиян на удаленку
РИА «Новости»
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Депутат ГД Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову закрепить в Трудовом кодексе перевод сотрудников на дистанционную работу в случае сильных снегопадов и гололеда. Об этом сообщил ТАСС.

Такая норма распространяется на катастрофы природного или техногенного характера, пожары, наводнения, эпидемии. По словам парламентария, зимой повышается риск аварий на дорогах, увеличивается цена на такси, а также возрастает нагрузка на транспортную систему населенных пунктов. Сотрудники могут опаздывать на работу из-за образовавшихся заторов на дорогах.

Дистанционный режим работы решил бы эту проблему, добавил Чернышов. Инициатива в первую очередь затрагивает сотрудников офисов, а не работников ОПК, где цикл производства должен быть непрерывным, подытожил он.

Зимой на дистанционное обучение часто переводят школьников. В Роспотребнадзоре заявили, что это возможно, если в классе более 20% учеников заболели.

Госдума РФ Депутаты Дороги Работа
17 февраля 2024, 04:50
Назван приятный способ стать умнее за 3 минуты
Freepik
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Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии выяснили, что танцы под ритмичную музыку могут повлиять на головной мозг, улучшив его работу всего за три минуты. Результаты исследования опубликовали в IBRO Neuroscience.

По словам ученых, главное правильно настроиться на прослушивание мелодии, чтобы поймать ее ритм, а не только получить удовольствие. Во время эксперимента 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет выполняли кардиоупражнения под музыку в жанре groove rhythm (грув).

Исследователи в это время отслеживали их мозговую активность с помощью специальных устройств. Они выяснили, что ритмичная музыка стимулирует префронтальную кору мозга, улучшая когнитивные функции человека. При этом необходимо синхронизировать движения тела с музыкой, чтобы получить такой эффект.

Ранее ученые из Токийского научного университета выяснили, как можно отсрочить начало деменции , а также облегчить существующие симптомы. Лечению способна помочь выработка окситоцина. Это гормон радости, стимулирующий активацию специфических нейронов в областях мозга.

Исследования Япония Ученые Музыка

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