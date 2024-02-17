Путин указал на вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

Условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников упростили в России. Она касается репатриантов, желающих вернуться на родину, напомнили в пресс-службе кабина.

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», - указали в правительстве.

В кабмине пояснили, что теперь репатриантам не нужно подтверждать владение русским языком на достаточном для общения уровне.

Репатриантами считают желающих вернуться в Россию граждан, которые постоянно живут за границей по состоянию на 24 февраля 2022 года. К ним также относят бывших граждан РФ, родившихся или постоянно живущих на территории РСФСР и имевших гражданство СССР. Кроме того, к этой категории отнесли лиц, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно жившие на территории РСФСР, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

В ноябре 2023 года депутаты предложили упростить получение вида на жительство соотечественникам, которые хотят репатриироваться в Россию.