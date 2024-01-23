Путин указал на важность традиционных ценностей и многодетных семей для страны

Глава государства отметил, что в многодетных семьях воспитываются традиционные ценности, в том числе уважение к старшим, трудолюбие и необходимость заботиться о младших «Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более», - указал он.

Путин добавил, что одной из важнейших задач внутренней и экономической политики России является поддержка семей.

«Все эти национальные программы, о которых, я надеюсь, вы слышали, так или иначе крутятся вокруг семьи», - заключил российский лидер.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%, сообщил RT. Глава государства также подчеркнул, что следует исключить возможности злоупотребления этой программой.