12 марта 2024, 20:50

Путин указал на важность поддержки семейных ценностей в России

РИА «Новости»
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В России всегда нужно заниматься вопросами поддержания семейных ценностей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

В ходе беседы председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился успехами в работе по «сохранению задачи по наследию».

«Вы сказали, что мы справились с сохранением наших ценностей, традиций и так далее. Но это нужно поддерживать и <…> заниматься этим всегда», - сказал Путин.

Глава государства объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Он также отметил, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».

По поручению президента Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» продлят до 2030 года. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей.

Семья Россия Ипотека Владимир Путин
12 марта 2024, 18:43
Дочь умершей актрисы Руслановой не нашла денег на памятник
РИА «Новости»
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Взрослая дочь умершей актрисы Нины Руслановой за два года не смогла установить памятник на ее могиле. У нее просто нет денег, объяснила она в эфире программы «Малахов».

Знаменитая советская актриса Нина Русланова ушла из жизни после длительной болезни 21 ноября 2021 года, оставив после себя взрослую дочь с внуком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, причем средства на похороны собирали по миру.

Дочери актрисы, Олесе Рудаковой, так и не удалось поставить на могиле памятник. Все сбережения ушли на лечение и уход за матерью, пришлось даже продать квартиру в Москве.

Теперь дочь реже посещает могилу знаменитой актрисы, чувствуя вину за отсутствие надгробия - на соседних могилах они уже установлены.

В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что не получила поддержки ни от одного учреждения. Кроме того, она столкнулась с препятствиями, когда хотела установить мемориальную доску на доме в Москве, где проживала ее известная мать.

«Никто ее не помнит, столько времени прошло», - услышала она от чиновников.

Во время программы ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии предложили провести сбор средств среди многочисленных поклонников Нины Руслановой, веря, что многие из них могли бы внести свой вклад в создание на могиле актрисы достойного памятника.

Перед смертью Русланова очень беспокоилась за дочь. Она просила своих знакомых помочь ей с работой.

Памятники Деньги Москва
12 марта 2024, 17:44
Иностранные участники «Лидеров России» получат гражданство РФ
РИА «Новости»
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Российское гражданство решили получить 29 иностранцев, которые участвовали в конкурсе «Лидеры России». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с его победителями.

«Для конкурсантов предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение. Это граждане из 12 стран и государств дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария и СНГ», - уточнил он.

Глава государства также обратил внимание, что на сегодняшний день все больше людей из-за границы проявляют интерес к России и выражают желание здесь работать.

Он отметил, что через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. По словам Путина, на сегодняшний день это самый большой кадровый форум не только в стране, но и во всем мире.

Владимир Путин
12 марта 2024, 17:37
Умер звезда «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт
Global Look Press
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В Нью-Йорке скончался Мэлаки МакКорт, американский актер и политический деятель ирландского происхождения. Это произошло 11 марта, сообщила «Российская газета».

МакКорт был известен как актер кино, театра и телевидения, а также как сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. Артист умер в возрасте 92 лет, однако причина его смерти пока неизвестна.

Начав свою карьеру в 1950-х годах, МакКорт успел поучаствовать почти в сотне различных проектов. Среди них - «Сумеречная зона» «Тюрьма „OZ“», «Миллионы Брюстера», а также «Приключения молодого Индианы Джонса», сериалы «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

Актер также запомнился благодаря работе в фильмах «Вид на жительство», «Собственность дьявола» и «Копы в глубоком запасе». За свою долгую карьеру МакКорт успел сняться в более чем пятистах эпизодах телесериалов.

Дети Кино Работа Актеры
12 марта 2024, 15:25
«Все готова отдать». Блиновская хочет вырваться из СИЗО к детям
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская рассчитывает на изменение меры пресечения и очень хочет увидеть своих детей. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

Он рассказал, что Блиновская выражает надежду на изменение ей меры пресечения, уверенная в своей невиновности. Волков добавил, что «королева марафонов» не может сдержать слез, когда говорит о своих детях.

«Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть своих несовершеннолетних детей», - сказал он.

Председатель комиссии выразил мнение, что пребывание Блиновской в СИЗО излишне, учитывая отсутствие насильственных преступлений со стороны блогера. Кроме того, она рассказывала о своем патриотизме и любви к родине, убеждена в справедливом исходе сложившейся ситуации.

Ранее на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками».

Однако ее адвокат заявил, что ресурс взломали мошенники и арестованная блогер не имеет к нему отношения.

Дети Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской

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