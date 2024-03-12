Путин указал на важность поддержки семейных ценностей в России
В России всегда нужно заниматься вопросами поддержания семейных ценностей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
В ходе беседы председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился успехами в работе по «сохранению задачи по наследию».
«Вы сказали, что мы справились с сохранением наших ценностей, традиций и так далее. Но это нужно поддерживать и <…> заниматься этим всегда», - сказал Путин.
Глава государства объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Он также отметил, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».
По поручению президента Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» продлят до 2030 года. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей.