Путин указал на стабильность работы российской промышленности

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«Отечественная промышленность стабильно работает, появились новые каналы доставки компонентов и сырья, связи с заинтересованными партнерами», - сказал он.

Путин отметил, что машиностроение и легкая промышленность входят в перечень отраслей, которые успешно справляются с задачей импортозамещения.

«Промышленность в России уверено развивается, невзирая на попытки внешнего давления», - добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что оставленные в России производства западных компаний попали в надежные руки местных рабочих, которые уже получили необходимые навыки для продолжения деятельности.

Путин добавил, что благодарен иностранным управленцам за создание отличных коллективов и культуры производства, но теперь предприятия продолжат работать самостоятельно.