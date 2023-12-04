Путин указал на роль волонтеров в помощи бойцам СВО

«Спасибо за все, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на переднем краю борьбы за Россию», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что волонтеры работают практически во всех сферах общественной жизни.

«Здравоохранение, образование, экология… Чего только нет. Вы оказываете помощь напрямую бойцам, их семьям, отцам и матерям. Для нас это одна из главнейших задач. Низкий вам поклон за это, спасибо», - добавил Путин.

Президент отметил, что волонтерами и добровольцами в России являются порядка 25% от всего населения, а желание оказать помощь нуждающимся порой передается из поколения в поколение.