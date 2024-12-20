Путин связал защиту семьи с решением долгосрочных проблем демографии

«Мы понимаем, что тема поддержки и защиты семьи, ее ценности, престижа, статуса имеет, безусловно, непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере», - отметил он.

Глава государства обратил внимание на то, что далеко не везде меры поддержки семей реализуются в полном объеме, и призвал руководство регионов обратить на это внимание.

По словам Путина, власти должны сделать все возможное, чтобы уменьшить количество проблем многодетных родителей, в частности, необходимо устранить ограничения для них в пенсионных правах.

Российский лидер указал, что на россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», нужно распространить все социальные гарантии, положенные героям труда. Также он предложил повысить доступность социального контракта для многодетных семей и проанализировать эффективность плотного проекта, запущенного ранее в некоторых регионах, по повышению рождаемости.

«Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости», - уточнил президент.

Путин в рамках заседания также заявил, что бизнесу следует принимать активное участие в решении демографических проблем.

Российский лидер в рамках прямой линии в четверг сообщил, что уровень рождаемости в России упал до 1,41%. Это произошло, в частности, из-за снижения числа женщин детородного возраста.