Путин сообщил о росте российского ВВП в 2024 году

Глава государства подчеркнул. что в прошлом году этот показатель продемонстрировал более высокий рост - 3,6%. В первом квартале 2024 года ВВП вырос на 5,4%, добавил Путин.

«Посмотрим, что будет по полугодию», - отметил российский лидер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил , что бюджетный стимул в России в прошлом году составил три триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета страны оценили в 1,9% ВВП. Силуанов отметил, что власти оперативно отреагировали на потребности населения, экономики и поддержания обороноспособности государства.