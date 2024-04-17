Путин сообщил, что каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

В начале мероприятия участники рассмотрели ряд текущих вопросов.

«Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с паводками в регионах и ликвидации их последствий», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой встречи станет внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами выступят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин выступил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков. Он заявил о необходимости уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах и заранее готовиться к решению этого вопроса.