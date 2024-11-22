22 ноября 2024, 15:25

Путин сохранил высокий уровень доверия россиян

РИА «Новости»
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Подавляющее большинство россиян положительно оценили деятельность президента России Владимира Путина и позитивно ответили на вопрос о доверии российскому лидеру. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авторы исследования уточнили, что опрос респондентов провели в период с 11 по 17 ноября 2024 года. Уровень одобрения решений Путина составил 75,5%, показатель доверия за неделю не изменился и остался на уровне в 78,8%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 52% опрошенных, в этом показателе глава правительства прибавил 0,2%. Также на 1,1% вырос уровень доверия к Мишустину - до 52,0%.

Правительство в рейтинге оценки работы потеряло 0,2%. Этот показатель остановился на уровне в 49,8%.

Среди политиков самый большой рост в рейтинге доверия оказался у лидера КПРФ Геннадия Зюганова: прибавка в 2,4% вывела его в лидеры с результатом 33,5%. На втором месте по популярности - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Но, несмотря на рост в 1,2%, он остался на третьей строчке с результатом 23,1%, уступив главе партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронову, который получил 27% голосов респондентов. На последнем месте с сохранившим показатели прошлого опроса в 8,9% остался глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Проведенный на этой неделе опрос ВЦИОМ показал, что около 79% россиян считают себя счастливыми людьми. Авторы исследования пояснили, что рассчитали показатель из суммы положительных и отрицательных ответов. Полученный результат оказался на семь пунктов выше, чем три года назад.

ВЦИОМ Госдума РФ Опросы Россия Владимир Путин Михаил Мишустин
22 ноября 2024, 13:21
Выступление комика в Самаре отменили из-за шутки о Христе
РИА «Новости»
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В Самаре отменили выступление комика Гурама Демидова из-за богохульной шутки о Христе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости».

Обращение к правоохранителям направили активисты центра «Сорок Сороков». Они обратили внимание на публикацию журналиста телеканала «Спас» Романа Голованова, который написал, что комик выдает всех русских за алкоголиков.

Шутка артиста касалась цены про «Красное Белое», в которой Демидов предположил, что это Иисус Христос открыл сеть алкогольных напитков.

После этого общественники из «Сорок Сороков» призвали писать на Демидова доносы в органы и привлечь его к уголовной ответственности за «унижение лиц русской национальности» и «публичное глумление над Господом Иисусом Христом», а также отменить предстоящие концерты.

В результате выступление комика 22 ноября в самарском баре «Вечно молодой» отменили.

Ранее юморист Максим Галкин* выступил на Кипре с новыми шутками о Христе и вызвал негодование в Сети.

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

Россия Религия Иисус Христос
22 ноября 2024, 11:34
Россиянки начали лечить боли в шеи с помощью оргазмотерапии
Unsplash
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Среди жительниц России начало становится популярным лечение оргазмами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, наставниками выступают мужчины без медицинского образования. Они называют себя энерготерапевтами и обещают привести к экстазу любую женщину.

Эти так называемые наставники уверяют пациенток, что разгоняют внутри их тела волну энергии, которая погрузит женщину в транс и вызовет бесконтрольный оргазм. Благодаря ему уходят все болезни и негатив, возвращаются сексуальность, женственность и красота.

Также мужчины уверяют клиенток, что оргазмотерапия исцеляет мочеполовую и репродуктивную системы, избавляют от зажимов и болей в пояснице, плечах и шее.

За один сеанс они просят от 40 тысяч рублей. По индивидуальной программе они готовы работать за 150 тысяч рублей.

Ранее в Польше осудили мужчину, обещавшего женщинам вылечить рак с помощью оргазма.

Женщины Россия
22 ноября 2024, 10:44
«Мигранты — это потребность». В Кремле высказались о привлечении иностранцев в Россию
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России нужны мигранты для динамичного развития из-за сложной демографической ситуации. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», - сообщил он.

Песков добавил, что проблему представляют не все мигранты, а только нелегальные.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, почему жители России зачастую испытывают неприязнь к мигрантам. Он заявил, что приезжим необходимо выучить русский язык, традиции и законы страны, в которую они едут работать.

Госдума предложила правительству 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди них - устный экзамен по русскому и запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

Мигранты Дмитрий Песков Россия
22 ноября 2024, 05:29
Россияне стали чаще жаловаться на блокировку счетов в банках
РИА «Новости»
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В Центробанке зафиксировали увеличение количества жалоб от россиян, отключенных от банковского обслуживания, причем пик обращений пришелся на июль–август этого года. Об этом сообщили «Известия».

В Центробанке зафиксировали увеличение количества жалоб от россиян, отключенных от банковского обслуживания, причем пик обращений пришелся на июль–август этого года. Об этом сообщили «Известия».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что 28% обращений оказались в категории «Мошенничество». В большинстве случаев регулятор отказывал обратившимся в исключении из базы подозрительных операций и восстановлении доступа к счетам.

«По итогам девяти месяцев 2024 года около 5,7 тысячи клиентов обратились с просьбой убрать их данные из базы. В прошлом году таких обращений было всего 2,9 тысячи (вдвое меньше)», - уточнили в ЦБ.

Эксперты предупредили россиян, что включение в базу ЦБ приведет к чрезвычайно серьезным последствиям.

По факту человек лишится дистанционного банковского обслуживания, а его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне будут заблокированы, причем во всех кредитных организациях. Свои деньги он сможет получить, только обратившись в отделение банка, где докажет законность их происхождения.

Ранее столичные полицейские задержали 10 аферистов , организовавших юридический колл-центр и успевших обмануть более 100 человек.

Банки Россия Деньги Центробанк

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