Путин сохранил высокий уровень доверия россиян

Авторы исследования уточнили, что опрос респондентов провели в период с 11 по 17 ноября 2024 года. Уровень одобрения решений Путина составил 75,5%, показатель доверия за неделю не изменился и остался на уровне в 78,8%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 52% опрошенных, в этом показателе глава правительства прибавил 0,2%. Также на 1,1% вырос уровень доверия к Мишустину - до 52,0%.

Правительство в рейтинге оценки работы потеряло 0,2%. Этот показатель остановился на уровне в 49,8%.

Среди политиков самый большой рост в рейтинге доверия оказался у лидера КПРФ Геннадия Зюганова: прибавка в 2,4% вывела его в лидеры с результатом 33,5%. На втором месте по популярности - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Но, несмотря на рост в 1,2%, он остался на третьей строчке с результатом 23,1%, уступив главе партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронову, который получил 27% голосов респондентов. На последнем месте с сохранившим показатели прошлого опроса в 8,9% остался глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Проведенный на этой неделе опрос ВЦИОМ показал, что около 79% россиян считают себя счастливыми людьми. Авторы исследования пояснили, что рассчитали показатель из суммы положительных и отрицательных ответов. Полученный результат оказался на семь пунктов выше, чем три года назад.