18 июня 2024, 12:05

Путин рассказал об обсуждении с Силуановым строительства моста через Лену

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос строительства моста через реку Лену с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом разговоре глава государства рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщило РИА «Новости».

Во время презентации мастер-плана региональной столицы Николаев указал на необходимость возведения моста.

Это, по его словам, обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также позволит снизить прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», - отметил Путин.

Также президент кивком поддержал Николаева в этом вопросе, отметило агентство.

В марте Путин поднимал вопрос о мосте через Лену на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Тогда глава государства заявил, что это даст импульс развитию инфраструктуры на северо-восток.

«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта», - пояснил он.

Но сейчас ситуация изменилась, продолжил Путин, поэтому мост приобретает уже совсем другое звучание.

Якутия Владимир Путин
18 июня 2024, 12:43
Путин связал приток молодежи в Якутию с госпрограммами по Дальнему Востоку
РИА «Новости»
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В Якутию хлынул поток молодежи. Это связано с тем, что регион развился и стал более привлекательным, заявил на встрече с местными жителями президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно», - сказал глава государства.

Путин связал приток молодежи с развитием всего Дальнего Востока. Он заявил о росте привлекательности округа, повышении темпов роста по всем показателям. Президент объявил его развитие приоритетом работы государства до конца XXI века.

Рабочая поездка президента началась утром 18 июня. Путин прилетел в Якутск , встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил выставку в креативном кластере «Квартал труда» и пообщался с участниками кадровых программ.

В ближайшие дни президент также посетит КНДР и Вьетнам, сообщили «Известия».

Якутия Молодежь Владимир Путин
18 июня 2024, 11:45
Российский «Леруа Мерлен» сменит название
РИА «Новости»
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Российский «Леруа Мерлен» сменит название. Компания продолжит работу под неймингом «Лемана Про», сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля», - указали в компании.

Дизайн сайта и приложения обещали поменять в ближайшее время. Все сделают в соответствии с фирменным стилем и логотипом.

Часть магазинов обновят до конца года. А полностью ребрендинг планируют завершить уже в 2025 году. В 2024 году с момента открытия первого магазина «Леруа Мерлен» в России исполняется 20 лет.

Недавно о ребрендинге сообщил Тинькофф Банк. Теперь кредитная организация называется Т-Банком. Из нейминга окончательно убрали упоминание об основателе Олеге Тинькове*, который уехал из России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Россия Работа Магазины
18 июня 2024, 10:42
«Наш символ». Радионова предложила новый инструмент дипломатии для России
РИА «Новости»
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Белый медведь может стать таким же инструментом дипломатии для России, как панда для Китая. Такое мнение высказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА «Новости».

«Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым», - рассказала она.

Глава Росприроднадзора добавила, что предложила президенту России Владимиру Путину организовать работу «медвежьих патрулей», которые бы обучали живущих в арктической зоне людей правильному поведению при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, за четыре года зафиксировали 25 случаев, когда эти животные выходили к человеку.

«Две ситуации недавно были у нас, оба раза людям удалось просто отпугнуть медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», - поделилась Радионова.

Вчера в Якутии упитанный медведь-мародер пролез в инспекторский домик в парке «Ленские столбы». Любопытного зверя поймал объектив фотоловушки.

Дипломатия Медведи Россия Животные
18 июня 2024, 09:02
Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию
Freepik
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Генеральная прокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об инициативе дополнить подготовленный законопроект рассказали «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

Генеральная прокуратура России предложила запретить въезд в страну иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций. Об инициативе дополнить подготовленный законопроект рассказали « Известия » со ссылкой на письмо ведомства в МВД.

Речь идет о федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…». Генпрокуратура предлагает внести изменения в статью 13, в которой перечисляются обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в ней людей из других стран. Запрет на въезд иностранцам из нежелательных организаций ведомство назвало необходимой мерой для защиты от влияния извне на внутренние дела страны.

«Очевидно, что их приезд на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями. Скорее всего, это мотивы, которые, хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он назвал инициативу справедливой и правильной, а также выразил уверенность, что Генпрокуратура изучила возможные сложности и риски принятия проекта.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении оформления сим-карт для иностранцев. Они смогут оформить не более 10 мобильных номеров и только при личном посещении офиса оператора связи.

Генпрокуратура РФ Законы МВД РФ Госдума РФ Россия

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