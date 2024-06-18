Путин рассказал об обсуждении с Силуановым строительства моста через Лену

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Во время презентации мастер-плана региональной столицы Николаев указал на необходимость возведения моста.

Это, по его словам, обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также позволит снизить прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», - отметил Путин.

Также президент кивком поддержал Николаева в этом вопросе, отметило агентство.

В марте Путин поднимал вопрос о мосте через Лену на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Тогда глава государства заявил, что это даст импульс развитию инфраструктуры на северо-восток.

«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта», - пояснил он.

Но сейчас ситуация изменилась, продолжил Путин, поэтому мост приобретает уже совсем другое звучание.