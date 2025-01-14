Путин рассказал о впечатляющих успехах Крыма с момента воссоединения с Россией

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов», - сказал глава государства, добавив, что оба региона имеют серьезное, стратегическое значение для страны.

Российский лидер заметил, что в первую очередь возросло качество жизни на полуострове, развилась социальная сфера и базовые отрасли экономики. По словам Путина, на это выделяют большие средства, использование которых нужно строго контролировать.

Объемы регионального валового продукта в Крыму и Севастополе за последние десять лет выросли в разы.

«В Крыму - в 3,7 раза, а в Севастополе - аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития», - отметил Путин.

Президент России добавил, что с 2014 по 2024 годы Крым посетили больше 20 миллионов туристов. Туристическая инфраструктура полуострова качественно обновляется.

Во время совещания Путин также указал на необходимость более активно вести расчистку побережья Черного моря от мазута. Соответствующее поручение лидер государства дал правительственной комиссии.