07 января 2024, 11:25

Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин привез икону с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка, после чего поместил ее в Ново-Огареве, где жила великая княгиня. Об этом глава государства сообщил во время рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области.

Президент показал икону своим гостям - семьям погибших в ходе СВО бойцов.

«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», - рассказал Путин.

Глава государства отметил, что позднее поручил перенести святыню в храм Спаса Нерукотворного Образа из дома, который являлся домовой церковью Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых.

Елизавета славилась своими делами милосердия, ее убили в следующую ночь после расстрела царской семьи 17 июля 1918 года. В 1992 году княгиню причислили к лику святых.

В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, которые погибли в ходе СВО на Украине. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от экскурсий по российской столице.

Россия Владимир Путин
07 января 2024, 09:13
Российское авторское общество подало в суд на Киркорова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российское авторское общество (РАО) подало в суд на популярного музыкального исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом написали «Известия».

По информации источника издания, сумма исковых требований составила два миллиона рублей. О более конкретных деталях иска к певцу пока неизвестно.

Кроме того, РАО подало иск к хозяевам московского клуба «Мутабор» на общую сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных треков, которые использовало ночное заведение.

Киркорова ранее убрали изо всех новогодних передач на телевидении, в том числе, из «Песни года» после его участия в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

После этого артист выступил с обращением в социальной сети и пожаловался на «врагов». При этом он выразил уверенность, что жизнь была бы не такой интересной, если в ней присутствует лишь позитив и покой.

Суд Филипп Киркоров
07 января 2024, 08:37
Путин обсудил с детьми Героев России их впечатления от Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу в резиденции в Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе неформального общения глава государства обсудил с ребятами их впечатлениях от экскурсий по Москве.

«Надеюсь, вам понравились предрождественские праздничные мероприятия. Есть какие-то замечания?» - с улыбкой поинтересовался президент у детей.

Ребята рассказали, что наиболее яркие впечатления у них остались от посещения выставки-форума на ВДНХ, а также Московского зоопарка «Видели панду? А малышку-панду? Маленькая пандочка там появилась», - поинтересовался глава государства.

Всего во встрече приняли участие пять семей военнослужащих, некоторые из них в Москве были впервые.

Ранее Путин пообещал разобраться с механизмом предоставления жилья семьям военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.

Дети Военные Россия Владимир Путин Москва
07 января 2024, 05:02
«Не надо отталкивать». Патриарх Кирилл высказался об уехавших россиянах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия не должна отвергать людей, которые уехали из страны, но потом поняли, что совершили ошибку. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

По словам священнослужителя, в христианстве принято прощать и не отталкивать согрешивших людей, которые приходят с чувством покаяния.

«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», - заявил патриарх.

Священнослужитель добавил, что среди таких россиян могут быть достойные люди, которые ошиблись или испугались.

В субботу, 6 января, патриарх Кирилл в традиционном Рождественском послании заявил о спасительной силе любви. По мнению священнослужителя, спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть в душе человека.

РПЦ Православие Россия Интервью Патриарх Кирилл Православное рождество Иисус Христос
07 января 2024, 01:48
Путин рассказал семьям героев СВО о панде Катюше из Московского зоопарка
Читайте нас в: Google Новости
Президент РФ Владимир Путин обсудил с семьями погибших героев СВО их впечатления от новогодних каникул в столице и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды. Глава государства провел встречу в Ново-Огареве, сообщили на сайте Кремля.

Собравшиеся поблагодарили президента за встречу в ночь перед Рождеством. Оного из мальчиков Путин спросил, видел ли тот панду. Ребенок ответил, что видел животное, но после уточняющего вопроса признался, что малышку-панду ему не показали.

«Там появилась маленькая панда», - отметил президент.

Также гости поделились с Путиным впечатлениями от организованной для них экскурсии по конюшне. Дети рассказали об арабских скакунах, которые понравились им больше всего.

Глава государства также спросил у членов семей героев, что понравилось больше всего в Москве. Они рассказали о «Щелкунчике», посещении выставки «Россия» и Красной площади.

Жители Москвы ранее выбрали имя для четырехмесячной панды из Московского зоопарка. Ее назвали Катюша.

Зоопарки Владимир Путин Москва

Новости по теме