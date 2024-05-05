Путин рассказал о роли священнослужителей в условиях вызовов

Глава государства поздравил христиан с праздником и отметил, что священнослужители всегда оставались с народом - как и сейчас, в сложное время. Путин также указал на работу христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент прибыл в храм Христа Спасителя и посетил службу.