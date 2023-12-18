Путин рассказал, когда в России улучшится демографическая ситуация

«Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх», - сказал он.

А это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше - почти 10 миллионов, пояснил Путин.

Ранее глава государства заявил, что поддержка материнства и семей с детьми, обеспечение достойных условий жизни россиян является приоритетной для властей. По его мнению, именно в семье формируется мировоззрение человека, воспитываются духовно-нравственные ценности.