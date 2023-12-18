Путин рассказал, когда в России улучшится демографическая ситуация
Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. На это указал президент Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщила пресс-служба Кремля.
«Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх», - сказал он.
А это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше - почти 10 миллионов, пояснил Путин.
Ранее глава государства заявил, что поддержка материнства и семей с детьми, обеспечение достойных условий жизни россиян является приоритетной для властей. По его мнению, именно в семье формируется мировоззрение человека, воспитываются духовно-нравственные ценности.